Till Klimpke der Rückhalt beim dritten Wetzlarer Sieg in Serie

3:15Der Bergische HC erwischte einen guten Start in die Partie, doch mit einem glänzenden Till Klimpke im Rücken holte sich die HSG Wetzlar am Ende den 28:23-Auswärtserfolg. Der dritte Sieg in Serie für die Gäste, die auf den neunten Platz vorrücken während der BHC nur noch aufgrund der Tordifferenz noch vor den Abstiegsrängen steht.