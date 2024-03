TikTok wird offizieller Partner der deutschen Nationalelf

Die deutsche Nationalmannschaft arbeitet ab sofort mit TikTok zusammen. Die chinesische Videoplattform wird offizieller Entertainment-Partner - und auch auf Werbebanden Präsenz zeigen.

Der DFB hat knapp drei Monate vor dem Start der Heim-EM mit TikTok einen prominenten neuen Sponsoringpartner gewonnen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, wird die Videoplattform, die vor allem bei jungen Menschen beliebt ist, offizieller Entertainment-Partner der Männer-Nationalmannschaft.

Die Kooperation beginnt demnach bereits mit den anstehenden Test-Länderspielen in Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und gegen die Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Der neue Partner, mit dem "exklusive Behind-the-Scenes-Inhalte und Creator-Kooperationen im digitalen Raum" geplant sind, wird auch auf Trainings- und Werbebanden im Stadion präsent sein.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit TikTok eine dynamische und weltweit wachsende Entertainment-Plattform als Partner der Männer-Nationalmannschaft für uns gewinnen konnten", wird Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co.KG, in der DFB-Mitteilung zitiert. "TikTok ist bei jüngeren sowie zunehmend auch bei älteren Generationen relevant. So werden der DFB und TikTok gemeinsam eine globale Kampagne aufsetzen und die Männer-Nationalmannschaft rund um die Europameisterschaft und darüber hinaus für die Community in Szene setzen. Die Partnerschaft wird die Präsenz des DFB auf der Plattform weiter stärken, und wir schaffen gemeinsam einzigartige Aktivierungen für unsere Fans."

"Unsere leidenschaftliche Community wird ein Sommermärchen 2.0 kreieren"

Der DFB, der keine Angaben zu finanziellen Rahmenbedingungen des Deals machte, will durch die neue Partnerschaft unter anderem seine Follower- (derzeit knapp 500.000) und Abrufzahlen (insgesamt ca. 162 Millionen) bei TikTok steigern.

"Unsere leidenschaftliche Community liebt Fußball und wird mit kreativen Inhalten ein Sommermärchen 2.0 kreieren", prognostiziert Tobias Henning, der bei TikTok General Manager Operations Deutschland, Israel, Zentral- und Osteuropa ist. "Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit dem DFB die Fans aus der ganzen Welt während der Europameisterschaft ganz an das Geschehen und hinter die Kulissen zu bringen."