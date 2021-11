TikTok vs. Twitter - Wo bekommen FUT-Spieler die beste Beratung?

Beratungsangebote im Netz versprechen immer das große Geld. So auch in FIFA Ultimate Team. Trader beraten auf TikTok, Twitter und Co. was das Zeug hält. Aber es werden auch Falschinformationen gestreut. Wir stellen die neuen Kanäle und die teils kostenpflichtigen Angebote auf den Prüfstand.

Jan Bergmann, Sascha 'NoTimeFIFA' Braininger, Sascha 'Mocki' Mockenhaupt und Stefan 'BlackS3' Leis diskutieren. kicker eSport