Tiki-Taka - aber 2.0: Spanien in der Spielanalyse

Im Viertelfinale der EM hat es Deutschland mit Spanien zu tun - eine Herkulesaufgabe. Doch worauf kommt es an, um sie zu lösen? Was muss die DFB-Elf beachten? Und wo sind die Schwächen der Furia Roja? Eine Analyse.

Die Form

Vier Spiele bei dieser EM, vier Siege: Das ist nur der spanischen Nationalmannschaft gelungen. Ohnehin verloren die Iberer nur eine der jüngsten 16 Partien (13/2/1), einen Test im vergangenen März gegen Kolumbien (0:1). Zieht man nur die Pflichtspiele heran, so hat die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zehn Siege in Serie vorzuweisen - der beste Lauf seit den Jahren 2014 bis 2016.

Die Stärken

Dass die Spanier außergewöhnlich ballsicher sind, ist nichts Neues. Das heißt allerdings nicht, dass die Mannschaft immer noch ihren als Tiki-Taka bezeichneten Stil pflegt. Es ist vielmehr eine Weiterentwicklung dessen.

Hat sich der dreimalige Europameister bei der WM 2022 in Katar noch in Passstafetten verloren und Ballbesitzfußball zum Selbstzweck gespielt, so haben die vergangenen Monate und auch die bisherige EM gezeigt: Spanien hat aus dem Achtelfinal-Aus in Katar Schlüsse gezogen. Das Spiel hat inzwischen mehr Zug zum gegnerischen Tor.

Weit weg vom eigenen Tor und zweimal (rot markiert) sogar zu einem Treffer führend: Spaniens Ballgewinne bei dieser EM. Opta

Bei der Endrunde in Deutschland haben gleich drei Mannschaften mehr Pässe gespielt als Spanien (Portugal, England, Deutschland). Die Furia Roja selbst trumpfte derweil mit einem hohen, aggressiven Pressing auf. Kein anderes Team erzielte seine Ballgewinne so weit vorne wie Spanien (durchschnittlich 47,4 Meter vom eigenen Tor entfernt). Auch die Zahl der hohen Balleroberungen (46) und der Abschlüsse insgesamt (82) sind Bestwerte im Turnier.

Und, das mag etwas überraschend daherkommen, gehört aber auch zu den Stärken: Nur die Niederlande (65 Prozent) gewannen einen größeren Anteil ihrer Kopfballduelle als Spanien (62 Prozent).

Die Schwächen

Die Chancenverwertung ist ausbaufähig. Spanien kam bislang zu den meisten Großchancen (17), verwertete aber nur fünf. Außerdem hat lediglich die Schweiz (46 Prozent) eine schwächere Zweikampfquote als Spanien (49) - möglicherweise ein Ansatzpunkt für das DFB-Team.

Die Schlüsselspieler

Auf den ersten Blick ragen vor allem zwei Spieler heraus: Nico Williams und Lamine Yamal. Letzterer, gerade einmal 16 Jahre alt, ging bei der EM bislang 26-mal in der gegnerischen Hälfte in eine Eins-gegen-Eins-Situation, sein Pendant Williams nur zweimal weniger. Das überbietet lediglich Belgiens Jeremy Doku (29).

Das Dribbling zählt zu Lamine Yamals größten Qualitäten. Opta

Williams und Yamal sind Dribbler der Extraklasse, der heimliche Star des Teams ist aber Mittelfeldspieler Fabian. Der 28-Jährige von Paris St. Germain kommt bislang auf zwei Tore und zwei Assists - der Bestwert bei Spanien.

Dass Fabian aber noch weitaus mehr zu bieten hat als Torgefährlichkeit, zeigt die Zahl von 29 Ballgewinnen. Das übertrifft nur Georgiens Giorgi Kochorashvili (31). Zehn dieser Eroberungen gelangen dem Spanier im Angriffsdrittel - kein anderer kommt auf mehr als fünf.

Spanien hat also jede Menge Qualität, nicht nur in Person von Williams und Yamal. Auf die deutsche Mannschaft, so viel ist klar, kommt einiges zu am Freitagabend.