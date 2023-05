Tiilikainen zurück als Trainer der Löwen Frankfurt

Die Löwen Frankfurt haben ihren ehemaligen Coach Matti Tiilikainen erneut als Trainer verpflichtet. Zuletzt coachte er den finnischen Erstligisten Hämeenlinnan Pallokerhodie sowie die finnische U-16-Nationalmannschaft.

Ein Bild, welches man in Zukunft wieder zu sehen bekommt: Matti Tiilikainen an der Bande der Löwen Frankfurt picture alliance / bild pressehaus

Tiilikainen tritt in Frankfurt die Nachfolge von dem Kanadier Gerry Fleming an, der die Hessen nach Saisonende verlassen hatte. Nach dem Aufstieg zur Saison 2022/23 hielt Fleming mit den Löwen zuletzt die Klasse, zur neuen Saison wechselt er zum EHC Kloten in die Schweiz.

Mit Tiilikainen - der einen Zweijahresvertrag erhält - haben die Frankfurter ihre Wuschlösung bekommen, wie Sportdirektor Franz-David Fritzmeier betont. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Matti unseren Wunschtrainer gewinnen konnten. Unser Dank gilt auch dem finnischen Verband, der - trotz der wichtigen Position von Matti - nach intensiven Gesprächen, seiner Rückkehr nach Frankfurt zugestimmt hat."

Auch der 35-Jährige selbst ist über seine Rückkehr erfreut. "Meine Familie und ich haben tolle Erinnerungen an die Menschen, die Stadt, die Löwen-Organisation und das gesamte Umfeld des Klubs - insbesondere an die Fans. Der Klub hat großartige Arbeit geleistet und die ersten erfolgreichen Schritte in der DEL gemacht. Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten, wichtigen Schritte angehen."