Tigges und das vom Tisch vibrierende Handy

Mit seinem ersten Bundesligator entschied Steffen Tigges das Spiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Für den jungen Stürmer nicht nur ein Riesen-Erlebnis, sondern auch ein Bewerbungsschreiben.

Als im Sommer das Telefon von Marco Rose klingelte und sich Steffen Baumgart meldete, musste der Dortmunder Trainer seinen Kölner Kollegen und Kumpel aus dem gemeinsamen DFB-Fußballlehrer-Kurs enttäuschen: Steffen Tigges, wegen dem Baumgart angerufen hatte, wollte Rose doch lieber in Dortmund behalten.

Eine im Transferfenster eher alltägliche Begebenheit, die am Samstag aber neuen Schwung bekam. Denn da traf, wie es im Fußball so schön heißt "ausgerechnet", Tigges für den BVB zum 2:0 gegen seinen Fast-Arbeitgeber und entschied damit die Partie für seinen Weiterhin-Arbeitgeber. Und als Rose in der folenden Pressekonferenz über die Entwicklung seines Angreifers referierte, verwies er auch auf seinen Nebenmann Baumgart: "Du kannst ja mal Baumi fragen, wie er ihn sieht." Der wiederrum grummelscherzte von links nur kurz: "Du hast ihn mir ja nicht gegeben."

"Im Moment am richtigen Ort"

Also war es doch am Dortmunder Coach, den Torschützen zu loben, wie so oft bei Rose mit Spitznamen. "Wir sind überzeugt davon, dass Tiggi hier im Moment noch am richtigen Ort ist, das hat er heute nachgewiesen. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende." Der 23-Jährige sei "ein physisch starker Stürmer" und damit als Spielertyp "noch am ehesten" ein Ersatz für Top-Torjäger Erling Haaland.

Vor der Einwechslung des U-23-Stürmers hatte es Rose mit Thorgan Hazard und Marco Reus, also "mit spielstarken Stürmern versucht". Das funktionierte, Hazard traf wie bereits gegen Ingolstadt. Mit Tigges aber kam eine Körperlichkeit ins Spiel, mit 193 Zentimetern Körpergröße und 90 Kilogramm hatte er den Kölner Verteidigern bei langen Bällen mehr entgegenzuhalten und sorgte damit für Entlastung. Der erfolgreiche Auftritt war auch eine Bewerbung. "Er ist ein guter Junge und nimmt insgesamt eine gute Entwicklung", findet Rose: "Er hat sich seinen Traum Bundesliga erfüllt und jetzt sein erstes Tor gemacht. Ich hoffe, dass ihn das richtig nach vorne bringt und wir ihn in Dortmund weiterentwickeln können."

Der Spieler selbst bekam das Strahlen nach dem Spiel kaum noch aus dem Gesicht. "Das ist ein Riesen-Gefühl", gab er auch verbal Einsicht in sein Innenleben. Dass der Treffer nach einer Ecke („Ich habe einfach die Birne reingehalten. Dass er hinten so perfekt reinfällt, ist mein Glück“) auch noch direkt vor den eigenen Fans fiel, war ein Bonus: "Das ist ein Riesenprivileg hier zu spielen und dann vor der Südtribüne mein erstes Tor zu schießen, vor zwei Jahren hätte ich mir das nicht unbedingt ausgemalt. Umso schöner, dass es jetzt dazu gekommen ist."

Lattentreffer gegen Ingolstadt "bisschen ärgerlich"

Am Dienstag im Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt hatte Tigges sogar eine Bewährungsprobe von Beginn an bekommen, da aber nicht überzeugt und bei seiner größten Chance nur die Latte getroffen: "Das war ein bisschen ärgerlich, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt funktioniert hat. Ich habe schon etwas länger darauf hingefiebert."

Zeit, das Tor lange zu genießen, hat der etatmäßige U-23-Spieler mit Profivertrag aber nicht, auch am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam wird er aller Voraussicht nach im Kader stehen. Am Samstag blieb ihm nur die Feierlichkeit "auf dem Sofa", wie er prognostizierte. Immerhin hatte er da wohl genug Muße, auch alle Glückwunsch-Nachrichten zu lesen, die bei ihm eingegangen sind. Mit Blick darauf hatte Tigges nach dem Spiel schon befürchtet: "Ich glaube, mein Handy vibriert sich gleich vom Tisch."