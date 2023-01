Tigges stürmt alleine, Selke soll als Joker kommen

Wer immer auch nach der missratenen Fußball-WM eine gewisse Müdigkeit in Sachen Volkssport Nummer eins in Deutschland erwartet - in Köln sollte er nicht versuchen, Hinweise darauf zu finden.

Die Partie gegen den SV Werder Bremen am Samstagabend ist längst ausverkauft, und die Kölner hätten das Müngersdorfer Stadion zweimal ausverkaufen können, so groß war der Wunsch nach Karten. "Wir sind schon sehr lange ausverkauft und dennoch erreichen uns täglich weitere Anfragen. Unsere Ticketabteilung registrierte in den Wochen über den Jahreswechsel sogar eine größere Nachfrage als bei den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München", sagt FC-Geschäftsführer Markus Rejek, für den dieser Run auch etwas Neues bedeutet, obwohl er bereits bei Traditionsklubs wie München 1860 und Arminia Bielefeld arbeitete: "Wir hätten für den Samstagabend über 100.000 Tickets unter Mitgliedern verkaufen können."

"Die Fans und der FC - das ist eins"

An der nötigen Unterstützung wird es also am Samstag nicht mangeln. Die Hoffnung ist, dass der Funke von den Rängen auf den Rasen überspringt. "Die Fans und der FC - das ist eins", hatte Rejeks Kollege Christian Keller am Montag im kicker-Interview erklärt, dies soll sich auch gegen den Aufsteiger aus Bremen zeigen.

Selke zunächst auf der Bank

Sportlich kann der Trainer zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, dennoch ist Steffen Baumgart zuversichtlich, eine motivierte und schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken zu können. Die ohne Davie Selke beginnen wird. Der Neuzugang aus Berlin sitzt zunächst auf der Bank. Baumgart: "Wir werden mit dem Steffen Tigges beginnen." Selke habe einen guten Eindruck gemacht, er werde im Laufe der Partie reinkommen, so Baumgart, der über den neuen Stürmer sagt: "Er brennt auf seinen Einsatz." Aber Tigges besitzt die "älteren Rechte" und hat sich die Chance redlich verdient. Baumgart erinnert: "Wir vergessen bei ihm schnell, dass er wegen einer Verletzung keine Sommervorbereitung hatte. Jetzt konnte er die Vorbereitung voll mitmachen und er ist topfit. Wir erhoffen uns, dass sich seine gute Entwicklung auch in Tormöglichkeiten und erzielten Tore niederschlagen wird."

Damit verabschiedet sich der FC-Trainer von der Zwei-Stürmer-Variante und setzt zunächst auf eine Doppelsechs mit Ellyes Skhiri und Eric Martel und einer offensiven Dreierreihe davor.

Köbbing bleibt bis 2025

Nachdem am Mittwoch der Vertrag von Florian Kainz bis 2025 verlängert wurde, setzte am Donnerstag auch Matthias Köbbing (25) seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, ebenfalls bis zum 30. Juni 2025. Der gebürtige Koblenzer ist längst mehr als "nur" Torhüter Nummer drei. Baumgart lobt: "Wenn man sieht, wie er arbeitet, dann weiß man, warum wir mit ihm verlängern wollten. Er ist eher im Hintergrund. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass er eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft hat. Er arbeitet sehr hart und er ist immer da. Er ist sehr ehrgeizig."