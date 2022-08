Tigges' Stammplatz im SVR-Tor könnte bröckeln: Estevao hinterlässt souveränen Eindruck

Der Stammkeeper-Status von Leon Tigges, der zuletzt mit Adduktorenproblemen ausfiel, könnte nach kurzer Zeit bereits bröckeln. Vertreter Tiago Estevao machte seine Sache beim 2:0-Erfolg in Köln gut.

Als aktiver Profi, unter anderem im Trikot von Arminia Bielefeld und des Karlsruher SC, war Massimilian Porcello (42) ein gefürchteter Freistoßschütze. Daher liegt es auf der Hand, dass der Co-Trainer des SV Rödinghausen bei der Vorbereitung auf die Partien unter anderem für die Standardsituationen verantwortlich ist.

Das verfehlt ganz offenbar seine Wirkung nicht - und leistete auch zum 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Köln einen ganz wichtigen Beitrag. So verwandelte Vincent Schaub einen Freistoß direkt zur 1:0-Führung. Dem zweiten Treffer durch den aufgerückten Innenverteidiger Julian Wolff ging ein Eckball voraus. "Seitdem sich Massimilian bei uns um die Standards kümmert, klappt es immer besser", lobt SVR-Cheftrainer Carsten Rump. "Das kann Gold wert sein."

Wie etwa in Köln, wo Rump mit dem Auftritt seines Teams nicht rundum zufrieden war. "Wir können besser spielen", sagte der 41-Jährige, der sich aber wieder einmal auf seine Defensive verlassen konnte. "Nach der Pause haben wir auf eine Fünferkette in der Abwehr umgestellt und kaum noch Chancen zugelassen", so Rump. In den bisherigen beiden Ligaspielen mussten die Ostwestfalen noch keinen Gegentreffer hinnehmen, auch im unglücklich verlorenen DFB-Pokal-Spiel gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim (0:2 nach Verlängerung) hielt der SVR bis zur 115. Minute die Null.

Weil sich Stammtorwart Leon Tigges gegen die TSG eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen hatte und ausgewechselt werden musste, stand sein Vertreter Tiago Estevao in Köln von Beginn an zwischen den Pfosten und machte erneut einen souveränen Eindruck. Auch am Mittwoch im Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 dürfte Tigges noch fehlen. Nach seiner Rückkehr könnte auf Trainer Rump dann das "Luxus-Problem" zukommen, zwischen zwei zuverlässigen Torhütern wählen zu dürfen. Während der Saisonvorbereitung hatte sich Tigges gegen Estevao knapp durchgesetzt. Nicht ausgeschlossen aber, dass die Karten noch einmal neu gemischt werden. Voraussichtlich noch während der gesamten Woche muss Trainer Rump auf Mittelstürmer Damjan Marceta verzichten, der im Pokalspiel einen leichten Muskelfaserriss erlitten hatte. Dennoch ist die Zielsetzung klar: Mit einem Sieg gegen Lippstadt will der SVR zu Spitzenreiter Münster aufschließen.