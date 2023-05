Tigges muss an der Schulter operiert werden

Pech für Steffen Tigges: Der Stürmer des 1. FC Köln verletzte sich am vergangenen Samstag beim 1:1 in Bremen an der rechten Schulter, muss operiert werden und fällt dementsprechend lange aus, möglicherweise bis in den August hinein.

Schmerzhafte Verletzung: Steffen Tigges. IMAGO/Eibner