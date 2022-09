Tigers kassieren Packung, Grizzlys verteilen Packung

Vor zwei Tagen war noch alles super für die Straubing Tigers, nun aber gab es in der Champions League die erste Niederlage. Besser lief es für Wolfsburg.

Zwei Tage nach ihrem geglückten Debüt in der Champions League mussten die Straubinger ihre erste Niederlage verdauen. Die Tigers gingen dank Travis St. Denis zwar in Führung, sahen dann aber in ihrem zweiten Vorrundenspiel beim schwedischen Meister Färjestad BK mit 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) gar kein Land mehr.

Wolfsburger Kantersieg

Dagegen durften sich die Grizzlys Wolfsburg ans Revers heften - und der fiel sogar deutlich aus: Mit 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) wurde der slowenische Topklub Olimpija Ljubljana vom Eis gefegt. Luis Schinko (2), Darren Archibald, Spencer Machacek, Dustin Jeffrey, Nolan Zajac und Dominik Bittner trafen für die Niedersachsen, die zum Auftakt 2:5 gegen den Schweizer Meister EV Zug verloren hatten.