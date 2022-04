Tiger Woods lässt Masters-Start weiter offen

Tiger Woods hat seine Teilnahme am Masters in Augusta weiter offen gelassen. Angereist ist der Superstar inzwischen.

Zumindest schon vor Ort an der Magnolia Lane: Tiger Woods (Mi.) an der Seite von Rob McNamara und Billy Horschel. Getty Images

"Ich werde heute nach Augusta aufbrechen, um meine Vorbereitungen und das Training fortzusetzen. Es wird kurz vor Turnierstart eine Entscheidung geben, ob ich antrete", schrieb der 46 Jahre alte Kalifornier am Sonntag auf seinem Twitter-Account. Das erste Major-Turnier des Jahres findet vom 7. bis 10. April im Augusta National Golf Club statt.

Mitte der vergangenen Woche hatte es Gerüchte gegeben, dass Woods 14 Monate nach seinem schweren Autounfall ein Comeback beim prestigeträchtigen Turnier an der Magnolia Lane plane. US-Medien berichteten, dass der fünfmalige Masters-Champion gemeinsam mit seinem Sohn Charlie und seinem guten Freund Justin Thomas alle 18 Löcher des Augusta National Golf Clubs gespielt habe. Woods hat ein lebenslanges Startrecht beim Masters.

Woods hat in seiner Karriere 15 Major-Turniere gewonnen, zuletzt das Masters in Augusta 2019. Im Februar 2021 hatte er seinen schweren Autounfall südlich von Los Angeles, bei dem er sich mehrere Brüche im rechten Bein zuzog. Nach Angaben von Woods hatten die Ärzte überlegt, sein Bein wegen der Schwere der Verletzungen zu amputieren.

Spaun gewinnt in Texas und qualifiziert sich für Masters

J.J. Spaun hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen und sich bei letzter Gelegenheit noch für das Masters qualifiziert. Eine Woche vor dem ersten Major des Jahres holte er in San Antonio bei seinem 147. Start auf der Tour den Sieg mit zwei Schlägen Vorsprung auf Matt Kuchar und Matt Jones. Insgesamt brauchte er 275 Schläge und beendete seinen Wettkampf mit einer 69er-Runde am Sonntag (Ortszeit).

US-PGA-Tour in San Antonio/Texas (8,6 Mio. US-Dollar, Par 72)

1. J.J. Spaun (USA) 275 Schläge (67+70+69+69); 2. Matt Kuchar (USA) 277 (67+69+72+69); Matt Jones (Australien) 277 (68+75+68+66); 4. Adam Hadwin (Kanada) 278 (70+70+71+67); Troy Merritt (USA) 278 (69+71+69+69); Charles Howell III (USA) 278 (70+67+72+69); Beau Hossler (USA) 278 (73+66+67+72); 8. Gary Woodland (USA) 279 (70+67+72+70); Dylan Frittelli (Südafrika) 279 (70+66+70+73); Brendon Todd (USA) 279 (68+69+72+70); Matthias Schwab (Österreich) 279 (69+72+70+68); Keegan Bradley (USA) 279 (71+71+71+66); ... Stephan Jäger (München) 145 (71+74)

Weltrangliste vom 4. April 2022

1. (1.) Scottie Scheffler (USA) 8,2178 Durchschnittspunkte, 2. (2.) Jon Rahm (Spanien) 8,0640, 3. (3.) Collin Morikawa (USA) 7,6654, 4. (4.) Viktor Hovland (Dänemark) 7,4828, 5. (5.) Patrick Cantlay (USA) 6,9456, 6. (6.) Cameron Smith (USA) 6,8581, 7. (7.) Justin Thomas (USA) 5,6527, 8. (8.) Dustin Johnson (USA) 5,4906, 9. (9.) Rory McIlroy (Nordirland) 5,4137, 10. (10.) Xander Schauffele (USA) 5,2749, ... 160. (156.) Martin Kaymer (Mettmann) 1,0518, ... 178. (174.) Stephan Jäger (München) 0,9586, ... 212. (212.) Marcel Siem (Ratingen) 0,8332, ... 215. (215.) Hurly Long (St. Leon-Rot) 0,8183, 216. (212.) Matthias Schmid (Maxhütte-Haidhof) 0,8166, ... 229. (223.) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,7747, ... 294. (291.) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,6063, ... 305. (298.) Alexander Knappe (Brilon) 0,5747, ... 313. (315.) Yannik Paul (Viernheim) 0,5423, ... 973. (944.) Tiger Woods (USA) 0,0770