Tiffert muss Umbauen: Vom Chemnitzer Dreierangriff bleibt nur Mensah

Der Chemnitzer FC geht am Freitagabend offensivgeschwächt ins Auswärtsspiel beim BFC Dynamo. Christian Tiffert muss im Angriff umbauen.

Der Chemnitzer FC freut sich auf das Spiel beim BFC Dynamo. "Uns erwartet am Freitagabend das nächste packende, intensive und anstrengende Duell", weiß Angreifer Stephan Mensah. Der 22-Jährige feierte beim 2:0 gegen Greifswald seine Torpremiere in der Regionalliga Nordost. "Ich freue mich extrem. Endlich konnte sich Stephan für seinen Aufwand der letzten Wochen und Monate belohnen", erklärte Trainer Christian Tiffert. Seit elf Spieltagen (acht Siege, drei Unentschieden) ist der ehemalige Bundesligaprofi mit dem CFC ungeschlagen.

Die Bilanz der letzten Spiele spricht allerdings für den BFC, der dreimal in Folge gewonnen hat. Tifferts Elf holte im neuen Kalenderjahr "nur" sieben Punkte aus drei Partien. Vor allem der 2:2-Ausgleich in der vorletzten Minute bei Lok Leipzig hat die Chemnitzer geärgert. Zwei Punkte mehr, und sie wären Spitzenreiter.

Doch auf die Tabelle blickt beim Tabellenzweiten ohnehin keiner. "Dort oben ist alles so eng beisammen, da brauchst du nicht mal fünf Spieltage vor dem Ende hingucken", betont Abwehrmann Tim Campulka.

Mensah ergänzt: "Es ist ein gutes Gefühl, so weit oben zu stehen. Aber wir machen uns keinen Druck, sondern wollen einfach Woche für Woche so erfolgreich wie möglich spielen." Worte, die Tiffert gern hört. Wer ihn auf das Thema Meisterschaft anspricht, stößt auf taube Ohren. "Ich bin als Spieler so gewesen und möchte das auch als Trainer so handhaben: nicht reden, sondern machen. Wir tun gut daran, auf unsere Trainingsarbeit und unseren Matchplan zu schauen und jeden Gegner zu respektieren. Damit sind wir bis jetzt gut gefahren."

Aktuell tüftelt der 40-Jährige am Matchplan für Berlin. Von seinem Dreierangriff wird beim BFC nur Mensah auflaufen können. Furkan Kircicek sah gegen Greifswald die Rote, Top-Torjäger Felix Brügmann die fünfte Gelbe Karte. Beide sind gesperrt. "Dass beide ausfallen, ist nicht schön. Sie haben es in den vergangenen Wochen offensiv wie defensiv sehr gut gemacht. Aber Ausfälle oder Sperren gehören zum Sport", lässt sich Tiffert nicht aus der Ruhe bringen: "Wir haben genügend Spieler. Deshalb werden wir jetzt nicht anfangen zu jammern."