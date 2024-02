Tiffert fordert gegen Lok Leipzig: "Wir müssen sauber sein"

Am Samstag wartet auf den Chemnitzer FC ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig, es gilt laut Christian Tiffert "die Intensität anzunehmen". Seit dem Trainerwechsel ist die Loksche nämlich in der Spur, gewann zuletzt zweimal.

In der ersten Halbzeit sorgte Leon Damer mit seinem sicher verwandelte Foulelfmeter beim 1:1 gegen Chemie Leipzig für den schnellen Ausgleich. In der Nachspielzeit holte sich Chemnitzer Offensivmann wegen Meckerns die fünfte gelbe Karte ab. "Diese Aktion war echt dumm von mir", ärgerte sich Damer, der Anfang September des vergangenen Jahres vom Drittligisten Hallescher FC zum CFC gekommen war und die Erwartungen vollauf erfüllt hat. Gegen Leipzig war er mit seiner Dynamik und Dribbelstärke einmal mehr bester Mann in der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert.

Der muss am Samstag beim 1. FC Lok Leipzig auf Damer verzichten. Ersetzen wird ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit Stanley Keller. Das Chemnitzer Eigengewächs scharrt seit Wochen mit den Hufen. Keller hatte in den Heimspielen gegen Eilenburg (2:0) und Cottbus (1:4) getroffen. Gegen Chemie durfte er trotzdem erst in der Schlussviertelstunde ran.

"Ich denke, dass ich meine Einsatzchancen in den vergangenen Wochen nutzen konnte", erklärt Keller, der sich das Gespräch mit dem Trainerteam im Wintercamp in Belek/Türkei zu Herzen genommen hat: "Sie haben mir gesagt, wo ich stehe, was gut läuft und was ich besser machen muss. Das war sehr produktiv und wegweisend." Mit drei Toren zählt Keller trotz relativ weniger Startelf-Einsätze neben Damer (3) und Dejan Bozic (7) zu den erfolgreichsten Angreifern im Tiffert-Team.

Keller will sich für neuen Vertrag empfehlen

Mit fünf Spielern hat der Verein die auslaufenden Verträge bereits verlängert. Mit Keller noch nicht. Sein Zweijahresvertrag läuft Ende Juni aus. "Der CFC ist mein Heimatverein. Natürlich würde ich gerne weitermachen. Wir haben eine coole, junge Truppe mit sehr viel Potenzial", betont der Angreifer, der seit über 16 Jahren das Trikot der Himmelblauen trägt. Am Samstag beim 1. FC Lok kann Keller das nächste Bewerbungsschreiben für ein neues Arbeitspapier abgeben.

Nach dem 1:4 gegen Cottbus und dem 1:1 gegen Chemie Leipzig hoffen die Chemnitzer auf ein erfolgreiches Traditionsduell. Was muss seine Mannschaft besser machen als zuletzt, um etwas Zählbares mitzunehmen? "Wir müssen dagegenhalten", lautet die plausible Antwort von Trainer Tiffert. Der 42-Jährige erinnert an das Lok-Heimspiel gegen Babelsberg (1:0), das erste ohne Trainer Almedin Civa an der Seitenlinie. "Da waren sie sehr aggressiv und leidenschaftlich. Diese Intensität müssen wir annehmen", betont Tiffert und ergänzt: "Natürlich geht es für uns auch darum, individuelle Fehler zu vermeiden. Ein Torjäger wie Djamal Ziane braucht wenig Möglichkeiten, um zu treffen. Hinzu kommt, dass wir sauber sein müssen. Der Platz ist nicht so einfach zu bespielen. Da muss man vielleicht auch mal einfache Mittel nutzen, um den Gegner vom eigenen Strafraum fernzuhalten."

Und welchen Einfluss hat der Civa-Abgang auf den Gegner? "Jeder Trainerwechsel hat Einfluss auf eine Mannschaft. Da geht es nicht immer um Inhalte, weil dafür die Zeit oft zu kurz ist. Aber es ist eine ganz andere Ansprache der Mannschaft", erklärt Tiffert, der am Freitag auf den Tag genau zwei Jahre als CFC-Chefcoach im Amt ist.