Tiffert bleibt ruhig: "Es geht voran" beim Chemnitzer FC

Neuer Präsident, erste Neuzugänge und ein besonnener Christian Tiffert: Der Chemnitzer FC befindet sich nach turbulenten Wochen wieder auf dem Weg der Besserung.

Hinter dem Chemnitzer FC liegt eine bewegte Woche. Wieder einmal! Drei Investoren hatten sich aus der Fußball GmbH zurückgezogen und ihre in Summe fünf Prozent der Anteile an den Mitgesellschafter Olaf Pönisch veräußert. Der Kauf der Gesellschafteranteile solle den Zusammenhalt der Gesellschafter innerhalb der GmbH stärken, erklärte dazu Mitgesellschafter Jürgen Thomas: "Der Verein und die erste Mannschaft stehen für uns an erster Stelle, sodass wir zukünftig keinerlei Raum für persönliche Befindlichkeiten bieten und Entscheidungen zum Wohl des Klubs treffen werden."

Allen drei ehemaligen Anteilseignern, Niles-Simmons-Hegenscheidt, der Nexus Beteiligungs GmbH und der Müller Gusstechnik von Aufsichtsratschef Knut Müller, war gemein, dass sie dem Lager der zurückgetretenen Präsidentin Romy Polster zugeordnet wurden. Deren vakanter Vorstandsposten wurde nur einen Tag später im Zuge einer Neuaufstellung des kompletten Gremiums besetzt. So fungiert künftig Helmut Brunhuber als neuer CFC-Präsident. Ihm zur Seite stehen Jana Pönisch, Gesellschafterin und Ehefrau von Olaf Pönisch, Gerrit Sachse und Frank Löbe.

Ob damit endgültig Ruhe einkehrt, bleibt abzuwarten. Was aber auch passieren mag, Christian Tiffert bleibt trotz aller Verwerfungen, finanzieller und personeller Probleme die Ruhe selbst. Der 41-Jährige hat fast etwas vom Steuermann John Maynard aus Theodor Fontanes Lied, der aushielt, bis er das Ufer gewann.

Aufgrund des Fehlbetrags in Höhe von 600.000 Euro waren Leistungsträger wie Jakub Jakubov, Felix Brügmann oder Tim Campulka nicht zu halten. Marc Arnold, Geschäftsführer der Fußball GmbH, ließ sich nach dem Rücktritt des alten Vorstands krankschreiben. Mit ihm fehlte in der wichtigsten Saisonphase der Kaderplaner, so dass Tiffert auf sich allein gestellt war. Uwe Hildebrand, einer der Gesellschafter der GmbH, hat mittlerweile die operativen Geschäfte von Arnold übernommen.

Tiffert warnt vor falschen Erwartungen

"Gott sei Dank, sind wir nun handlungsfähig. Vor paar Wochen haben wir noch gar nichts machen können. Nun sind die ersten Neuzugänge da und es passiert etwas, so dass die Leute von außen auch sehen können, dass es vorangeht", sagt Tiffert. Hildebrand bringt sich auf der kaufmännischen Ebene ein. Alles Sportliche bleibt bei Tiffert. "Ich nutze meine Kontakte, seien es ehemalige Mannschafts- oder Trainerkollegen. Mit ihnen habe ich in letzter Zeit viel telefoniert. Berater schicken ihre Spielerprofile zu. Derzeit bin ich für sie der Ansprechpartner und versuche alles fair und gerecht zu bewerten. Für mich als Trainer ist das zusätzlich viel Arbeit, wegen der ich aber nicht jammern werde."

Fünf Neuzugänge sind bereits fix, die Verpflichtung von US-Boy Davis Smith nur noch von Formalitäten abhängig. Dass der Kader Potenzial hat, unterstrich er beim 4:3-Achtungserfolg über Jahn Regensburg. "Ich wünsche mir, dass nicht einige das Ergebnis lesen und denken, wir hätten doch Ambitionen", hält Tiffert den Ball flach. Denn das steht auf der anderen Seite der Medaille: Chris Löwe, Robert Berger, Robert Zickert und Max Roscher fallen langfristig aus. Mit ihnen fehlt teilweise massig Erfahrung.

Handlungsbedarf in der Offensive

Die Startelf gegen Regensburg hatte ein Durchschnittsalter von 23 Jahren, so dass man von ihr keine Wunder erwarten kann. "Außer Tobi (Kapitän Tobias Müller, Anm. d. Red.) haben sie alle noch nicht so viele Spiele absolviert. Das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wo sich einige erschraken, vor der Härte und Geschwindigkeit im Männerfußball. Da mussten sich einige wehren. Aber auch das ist ein Lernprozess. In der Regionalliga Nordost wird genau das auf uns zukommen. Und wir hatten heute Spieler dabei, für die es die erste Erfahrung war, gegen so einen Gegner zu spielen", ordnet Tiffert ein.

Ihm ist zugleich bewusst, dass der Verein zwingend nachlegen muss, um sich in der diesjährigen Regionalliga zu behaupten. "Im Offensivbereich müssen wir noch was machen. Vom Budget her sind wir eh unter dem, was letztes Jahr getan werden konnte, aber dennoch ist noch Luft vorhanden. Da gilt es clever zu sein, zu schauen, was geht", mahnt Tiffert.