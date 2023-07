Tietz-Wechsel von Darmstadt nach Augsburg rückt näher

Philip Tietz (26) steht vor einem Wechsel vom SV Darmstadt zum FC Augsburg. Eine zeitnahe Entscheidung ist in Sicht.

Einen Tag vor seinem 26. Geburtstag erzielte Philip Tietz nochmal einen Doppelpack für den SV Darmstadt im Testspiel bei der TSG Bad König (10:0). Es dürften seine letzten beiden Tore im Trikot des Bundesliga-Aufsteigers gewesen sein.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Bundesligisten im Überblick

Tietz (Vertrag bis 2024) ist sich längst mit dem FC Augsburg über einen Wechsel einig, beide Vereine haben sich in den vergangenen Tagen nach kicker-Informationen bei der Ablöse angenähert. Für etwas mehr als zwei Millionen Euro könnte der Angreifer demnächst von Hessen nach Bayern ziehen.

In Augsburg ist man vorsichtig optimistisch, Tietz noch vor Bezug des Trainingslagers in Schladming (Österreich) am Samstag begrüßen zu können. Er wäre bereits der sechste feststehende Sommer-Neuzugang, wobei weiterhin nach Nummer sieben - einem Rechtsverteidiger - gefahndet wird.

Auf der Abgangsseite bleibt es dagegen etwas ruhiger: Solange keine konkrete Anfrage für den abwanderungswilligen Mergim Berisha eintrudelt, plant Trainer Enrico Maaßen mit dem Neu-Nationalspieler.