Tietz nach 0:3 optimistisch: "Dann machen wir es nächste Woche"

Die Aufstiegsparty am heimischen Böllenfalltor musste der SV Darmstadt 98 nach der 0:3-Pleite gegen den FC St. Pauli verschieben. Stürmer Phillip Tietz hofft, dass es in der kommenden Woche mit großem Anhang in Hannover besser läuft.

Bemüht aber glücklos: Darmstadts Phillip Tietz gegen den FC St. Pauli. IMAGO/Eibner