Tietz dankt dem VAR - Lieberknecht nach Aufstieg "komplett leer"

Partystimmung am Böllenfalltor: Darmstadt 98 hat den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Nach Schlusspfiff wurde allen Emotionen freien Lauf gelassen.

Die ganze Stadt und der ganze Verein hat doch nur noch auf diesen Tag gewartet. Nach zwei liegengelassenen Matchbällen hat Darmstadt 98 gegen Magdeburg den Aufstieg in die Bundesliga endgültig perfekt gemacht. "Wir feiern gefühlt zwei Wochen zu spät. Alle waren schon bereit", wusste Fabian Holland, dass die Lilien gegen St. Pauli (0:3) und Hannover (1:2) zuletzt nicht mehr ganz auf der Höhe waren. "Vielleicht war das auch der Fehler, dass alle zu sehr auf Party aus waren und mehr gedacht als gemacht haben."

Am Freitagabend wurden die SVD-Spieler mal wieder zu Machern, zum 20. Mal gewann Darmstadt in dieser Saison ein Zweitligaspiel. Das 1:0 gegen den FCM sorgte für kollektive Erleichterung, nach Schlusspfiff brachen am Böllenfalltor alle Dämme. Die Fans fluteten den Platz, lagen sich mit den Spielern in den Armen und besangen den insgesamt vierten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Ich habe komplett vergessen, dass ich das Tor gemacht habe. Phillip Tietz

Es floss reichlich Gerstensaft auf dem Platz, vor allem den Akteuren waren die Emotionen nach dem Druckabfall anzumerken. "Es ist brutal. Das waren die schwersten drei Punkte meiner Karriere", berichtete etwa Tobias Kempe bei "Sky".

Dass Darmstadt feiern durfte, war am Ende Phillip Tietz zu verdanken, der Angreifer erzielte den entscheidenden Treffer. "Ich habe komplett vergessen, dass ich das Tor gemacht habe", so ein völlig überwältigter Tietz, der sich dann aber doch noch erinnern konnte. "Danke VAR", sagte der Stürmer, dessen Treffer erst nach Intervention des Video-Schiedsrichters Anerkennung fand.

Apropos Anerkennung: Mit diesem Meilenstein gehen alle Verantwortlichen in die Vereinsgeschichte ein - mit Torsten Lieberknecht an der Spitze. Der Darmstädter Trainer war nach dem Spiel "komplett leer", da er laut eigener Aussage nun erstmal nicht mehr schauspielern müsse, "um die Mannschaft auf dem Weg zu lassen".

Lieberknechts Erinnerungen an Braunschweig

Für den 49-Jährigen ist es der zweite Bundesliga-Aufstieg seiner Trainerkarriere, 2013 war ihm das zuletzt gelungen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Eintracht Braunschweig nochmal sowas finde, wo ich komplett mein Herz geben kann", so der emotionale Coach, der nach seinem Amtsantritt in Darmstadt 2021 eine Mannschaft formte, "die mir komplett folgt".

Doch nicht nur Spieler und Trainer seien für den aktuellen Erfolg verantwortlich. "Es gibt so viele, die mitgewirkt haben, die auch nicht mehr hier sind. Dirk Schuster zum Beispiel. Mit dem Aufstieg seiner Mannschaft ist das hier alles entstanden", weiß Lieberknecht um die Bedeutung der Vergangenheit.

Wer Darmstadt noch folgen soll

Wer dem SVD jetzt noch folgen soll? "Wenn der HSV aufsteigt, haben sie es verdient. Ich bin mit dem Herz aber auch bei Frank Schmidt und drücke die Daumen, dass er es auch schafft. Dann würden zwei kleine Mannschaften in diesen Kosmos aufsteigen", so Lieberknechts Gedanken an die Konkurrenz aus Heidenheim, die Darmstadt nur noch die Meisterschaft streitig machen kann.

Erstmals seit 2016/17 spielen die Lilien nun wieder Bundesliga, realisieren können das im und um den Verein aktuell aber wohl noch die wenigsten. "Nächstes Jahr fahren wir nach München, nach Dortmund und versuchen da, alles rauszuhauen", dachte Tietz zumindest jetzt schon an die Begegnungen, auf die Darmstadt sich natürlich am meisten freut.

Lesen Sie auch: Auf fünf Säulen zum Erfolg - Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga