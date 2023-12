Tiefschlag für Gislason: Michalczik verpasst die Heim-EM

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss den nächsten verletzungsbedingten Ausfall für die Heim-EM verkraften: Marian Michalczik wird das Großereignis im eigenen Land verpassen.

Es ist ein Ausfall zur absoluten Unzeit. Bundestrainer Alfred Gislason muss für die Heim-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) ohne Marian Michalczik planen. Der 26-Jährige, einer von vier Profis der TSV Hannover-Burgdorf im endgültigen Kader, hat sich beim Vorbereitungslehrgang in Frankfurt am Main eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und wird das Heim-Turnier mit großer Wahrscheinlichkeit sogar komplett verpassen.

"Die Verletzung ist schwerwiegender, als wir zunächst gedacht haben. Sein Ausfall ist sehr bitter", haderte Gislason im Rahmen eines Medientermins am Freitag: "Er war eine wichtige Alternative im Innenblock. Wir werden versuchen, das intern zu lösen."

Die Abwehr gilt als deutsches Sorgenkind. Gerade deswegen freute sich Gislason über den "Block" aus Niedersachen. Der Mittelblock mit Michalczik und Justus Fischer sei "sehr gut eingespielt", daneben könnten rechts Renars Uscins und links Martin Hanne verteidigen - alle vier bei den "Recken" unter Vertrag. Aus diesem ursprünglichen Plan Gislasons wird nun nichts.

Eine genauere MRT-Untersuchung habe die Schwere der Verletzung offengelegt, wie die TSV Hannover-Burgdorf in einer Pressemitteilung schreibt. "Marian Michalczik reist heute zurück nach Hannover und befindet sich im engen Austausch mit der medizinischen Abteilung, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen", schreibt der Bundesliga-Sechste am Freitag.

Eine Nachnominierung ist vorerst nicht geplant, das machte Gislason beim Medientermin deutlich. Der Europameister von 2016 wird also mit einem 18-köpfigen Aufgebot in die unmittelbare EM-Vorbereitung gehen. Der Startschuss dafür fällt bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel.

Bei der Heim-Europameisterschaft in insgesamt sechs deutschen Städten trifft Deutschland in der Vorrunde in Düsseldorf auf die Schweiz sowie in Berlin auf Nordmazedonien und Rekordweltmeister Frankreich.