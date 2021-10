"Tiefpunkt": 1. FC Nürnberg verurteilt Pfiffe gegen Leibold

Der 1. FC Nürnberg hat Teile seiner Fans kritisiert - weil diese im DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV Ex-Spieler Tim Leibold ausgepfiffen hatten, als dieser verletzt vom Platz musste.

Verletzte sich an alter Wirkungsstätte am Knie: Tim Leibold. imago images/Jan Huebner

"Der 1. FC Nürnberg steht für Fairness. Wir vertreten es in keinster Weise, einen Spieler zu demütigen, vor allem dann nicht, wenn er unter Schmerzen am Boden liegt", schrieb der Club am Tag nach dem DFB-Pokal-Aus im Elfmeterschießen (2:4) in bemerkenswerter Deutlichkeit.

"Wir bedauern es wirklich sehr, dass es dennoch zu solch einem Verhalten gekommen ist und entschuldigen uns beim Hamburger SV und insbesondere bei Tim Leibold, dem wir eine schnelle Genesung wünschen", heißt es in dem Statement weiter. Die "lautstarken Pfiffe" gegen den früheren Nürnberger bezeichnet der FCN darin sogar als "Tiefpunkt" der Partie.

Leibold hatte sich in der 18. Spielminute begleitet von lautem Schreien das rechte Knie verdreht und war vom Platz getragen worden. Eine Diagnose liegt noch nicht vor.

Als der heute 27-Jährige 2019 nach vier Jahren beim Club via Ausstiegsklausel zum HSV gewechselt war, hatten ihm das viele Fans übelgenommen. Schon vor seiner Verletzung war er am Dienstag bei jeder Aktion ausgepfiffen worden.