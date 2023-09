Tiefenläufe statt Terrassenbau: Magdeburgs Schuler kennt seine "Riesenstärke"

Der 1. FC Magdeburg ist stark - und wie beim Sieg gegen Hertha sogar spektakulär - in die Saison gestartet: Ein Erfolgsgarant ist Angreifer Luca Schuler.

Die Karriere von Luca Schuler verlief nicht eben "klassisch". Der 1,92 Meter große Angreifer hat sich in kleinen Schritten ins Rampenlicht bewegt - und als Junioren-Fußballer noch eine Tischler-Lehre absolviert. Nun aber steht der 24-Jährige mit dem letztjährigen Aufsteiger 1. FC Magdeburg auf Rang drei der 2. Liga und begeistert die Anhänger.

Sechs Scorerpunkte in fünf Partien

Schulers Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 beim spektakulären 6:4-Erfolg gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC war bereits sein viertes Saisontor, zudem bereitete er gegen den Hauptstadtklub zwei weitere Treffer direkt vor und kommt so auf sechs Scorerpunkte an den ersten fünf Spieltagen.

Der Stürmer wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Es folgten die Stationen SV Elversberg, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Köln II und Schalke 04 II, ehe der Blondschopf 2021 beim 1. FC Magdeburg anheuerte. Nun ist Schuler also angekommen im Profi-Fußball.

Warum aber entschied er sich für die vielen Umwege in der Karriere? "Ein Plan B ist Pflicht. Wenn man Fußballprofi werden will, kann immer etwas dazwischenkommen. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich Lust auf die Schreiner-Ausbildung hatte, aber nicht mehr so viel Lust auf Schule", verrät Schuler schmunzelnd im kicker-Interview.

Für den Erfolg ist Schuler bereit, auch als Profi hart zu arbeiten. "Viele meckern auf hohem Niveau, und man muss schon wissen, welches Privileg es ist, Fußball als Beruf spielen zu dürfen. Ich weiß, wie es ist, wenn man morgens ganz früh aufstehen muss und bei Wind und Wetter eine Dachterrasse bauen muss", sagt der Stürmer. "Dann kann man nicht sagen: Jetzt haben wir 18 Uhr und gehen nach Hause, sondern dann heißt es: Das muss noch fertig gemacht werden."

Zwei Bundesligaspiele für Schalke

"Fertig machen" konnte er seine Zeit in Gelsenkirchen nicht, auch wenn Schuler den Wechsel zu Schalke 04 als das bis dahin "Beste für mich" bezeichnet. Immerhin kam er bei den Königsblauen zu zwei Bundesligaeinsätzen. Aber warum sind es nicht mehr Partien im Oberhaus für S04 geworden? "Es gab die Option für mich, bei Schalke zu bleiben. Aber der Verein und ich sind übereingekommen, dass ich noch nicht so weit war, um Bundesliga zu spielen."

Was ihm vor zwei Jahren noch fehlte, beschreibt Schuler so: "Ein wenig Cleverness, auch körperlich war ich noch nicht auf dem heutigem Stand. Und auch darin, die eigenen Stärken zu erkennen und sie selbstbewusst anzuwenden. Ich war damals noch kein Spieler, der so oft in die Tiefe gegangen ist. Heute ist das eine Riesenstärke von mir."

Treffen zur Primetime mit dem Ex-Klub

Diese Stärke möchte Schuler am kommenden Samstagabend bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gerne erneut unter Beweis stellen.

Warum die Spielanlage von FCM-Trainer Christian Titz dem Angreifer Schuler sehr entgegenkommt, ob der Stürmer auch heute noch einen Tisch basteln könnte und welchen Rat er vom Magdeburger Idol Joachim Streich bekommen hat, lesen Sie in der aktuellen Montagausgabe des kicker oder hier im e-Magazine.