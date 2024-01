"Tiefenentspannter" Cueto verzichtet auf Kaltgetränke

Mit dem Treffer zum 2:0 gegen Waldhof Mannheim besiegelte Lucas Cueto den Auswärtssieg Dresdens. Für den gebürtigen Kölner durchaus ein besonderes Tor, das er sich jedoch nicht zu Kopf steigen lassen wollte.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich eine kleine Leidenszeit hinter mir habe", fasst Lucas Cueto nach dem 2:0 seiner Dresdner am Mikrofon von "MagentaSport" weite Teile seiner persönlichen Hinrunde zusammen. Denn während die SGD auf einer Welle des Erfolgs surfte, war der Sommerneuzugang lange außen vor.

Erst hatten ihn die Adduktoren lahmgelegt, anschließend daraus resultierende muskuläre Probleme. "Es ist extrem schwierig, wenn man nicht weiß, wann genau man zurückkommt. Das war mental nicht ganz so einfach", ließ der 27-Jährige durchblicken, der erst im Dezember seine ersten Drittligaminuten für die Sachsen absolviert hatte.

Kein "Riesen-Tiger-Schuss", aber trotzdem drinnen

Am Dienstagabend feierte er in Mannheim die nächste Premiere. Sein erstes Pflichtspieltor für den neuen Arbeitgeber stellte in der Kurpfalz den Endstand her. "Da spielen wir sehr gut durch und das ist genau meine Stärke", analysierte der wendige Dribbler die Situation, verhehlte aber auch das Quäntchen Glück nicht, dass einiges an Verkehr um Lucien Hawryluk den Waldhof-Keeper merklich irritiert hatte. Lachend befand er, dass es sich bei seinem Schuss wahrlich nicht um einen "Riesen-Tiger-Schuss" gehandelt hätte.

Nichtsdestotrotz bedeutete der Treffer Cueto viel - gerade im Hinblick auf sein erstes Halbjahr in Dresden. "Ich habe es gemeistert, nicht zuletzt wegen der Mannschaft. Ich habe unglaubliche Unterstützung vom Verein erfahren. Umso glücklicher bin ich, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann." Und umso schöner sei es auch gewesen, "dass ich der Mannschaft heute mit einem Tor helfen konnte".

Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist erfolgreich. Lucas Cueto über die Spielweise Dynamo Dresdens

Partystimmung kam beim ehemaligen Karlsruher dennoch nicht auf. Angesprochen auf das ein oder andere Kaltgetränk auf der Rückfahrt verneinte er deutlich. "Es gibt keinen Grund, in großartige Festgelage auszubrechen. Wir haben noch nichts gewonnen." Stattdessen gelte es, die verbleibenden 16 Saisonspiele auf dem Weg zum großen Ziel Aufstieg seriös und entspannt anzugehen. Einen Weg, auf den Cueto vollumfänglich vertraut: "Wir haben unser Ziel, unsere Art und Weise, Fußball zu spielen und das sieht nicht nur gut aus, sondern ist erfolgreich."

Den nächsten Beweis dafür kann Dynamo am Sonntagabend liefern. Ab 19.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert die Zweitvertretung Borussia Dortmunds bei den Sachsen.