Tiefenbrunner bleibt in Vilzing

Martin Tiefenbrunner verlängert seinen auslaufenden Vertrag am Huthgarten für zwei Jahre und bleibt damit bis 2026 bei der DJK Vilzing. Der 27-Jährige, der in der Club-Jugend ausgebildet wurde und nach den Stationen Jahn Regensburg und SV Schalding-Heining im Januar 2023 vom SV Donaustauf nach Vilzing kam, absolvierte in der laufenden Runde 16 Liga-Einsätze für die Oberpfälzer auf der Außenbahn.