"Tiefe Muskelverletzung": PSG vier Wochen ohne Verratti

Ligue-1-Spitzenreiter Paris Saint-Germain muss rund vier Wochen auf den italienischen Europameister Marco Verratti (28) verzichten.

Der Mittelfeldspieler erlitt im Ligaspiel am Sonntag bei Olympique Marseille (0:0) eine "tiefe Muskelverletzung an der Hüfte", musste noch Sekunden vor der Pause durch Idrissa Gueye ersetzt werden und fällt daher auch für das Gruppenspiel in der Champions League bei Schlusslicht RB Leipzig am 3. November (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aus.

Auf dem Weg der Besserung ist dagegen Sommer-Neuzugang Sergio Ramos, der womöglich im Laufe der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Der langjährige Kapitän von Real Madrid hat wegen einer Wadenverletzung bislang noch kein einziges Spiel für PSG bestritten.