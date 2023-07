Tiefe für die Haie: Grenier kommt aus Berlin

Die Kölner Haie haben am Freitag die Verpflichtung von Alexandre Grenier bekanntgegeben. Der Stürmer kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Bleibt in der DEL, allerdings nicht in Berlin: Alexandre Grenier. IMAGO/Nordphoto

"Mit Alexandre gewinnen wir einen Spieler, der die PENNY DEL gut kennt, uns Tiefe verleiht und gleichzeitig unseren Kader aufwertet", freute sich Trainer Uwe Krupp, nachdem der KEC den franko-kanadischen Angreifer Alexandre Grenier von Liga-Konkurrent Eisbären Berlin losgeeist hat. Die Vertragslaufzeit ist nicht bekannt.

DEL 2023/24 Der Spielplan

"Als Spieler bringt er eine gute Mischung aus Physis und Scorer-Qualitäten mit und hat die Vielseitigkeit, um sowohl als Außenstürmer oder Center eingesetzt zu werden. Wir freuen uns, dass Alex ab sofort ein Teil der Kölner Haie ist", wird Krupp auf der KEC-Seite weiter zitiert.

Der 31-Jährige soll die Offensive der Kölner bereichern, Erfahrung dafür hat er reichlich. Unter anderem absolvierte Grenier in der NHL neun Spiele für die Vancouver Canucks, 444 Partien bestritt er in der AHL und dazu kommen zuletzt 102 DEL-Spiele für Berlin und die Iserlohn Roosters, in denen er 87 Scorerpunkte gesammelt hat. Für die Eisbären lief er vergangene Saison 32-mal auf und verbuchte 22 Punkte.

Rückennummer 82

Nun also Köln, "ein großer Klub mit einer großartigen Historie", wie Grenier erklärt. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut und vertrauensvoll", sagte der Stürmer. "Die Art und Weise, wie Eishockey gespielt wird, ist vielversprechend und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Kölner Haie erfolgreich sind." In Köln wird Grenier die Rückennummer 82 tragen.