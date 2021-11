"Tiefe Abneigung": Füchse und Magdeburg im Topspiel der Überraschungsteams

Es ist das Topspiel der Handball-Bundesliga, das vor der Saison wahrscheinlich nur wenige vorhergesagt hätten: Am Samstag empfangen die Füchse Berlin den SC Magdeburg. Beide Klubs hegen eine "tiefe Abneigung" gegeneinander.

Hass? So weit will Stefan Kretzschmar dann doch nicht gehen. "Es ist eher eine tiefe Abneigung", sagte der Sportchef der Füchse Berlin mit Magdeburger Vergangenheit vor dem Handball-Gipfel der beiden Überraschungsteams am Samstag (18.05 Uhr). Kretzschmar weiß, wovon er spricht. Elf Jahre lang warf der frühere Weltklasse-Linksaußen seine Tore für den SC Magdeburg, war zwei Jahre dort Sportdirektor. Nun arbeitet er seit dem 1. Januar 2020 für die Füchse - und freut sich auf ein Duell der beiden Erzrivalen unter ganz besonderen Vorzeichen.

Vor einem Millionenpublikum zur besten Sendezeit (neben Sky überträgt auch die ARD live) empfängt der Tabellenzweite aus der Hauptstadt den noch immer verlustpunktfreien Spitzenreiter. Es ist ein Topspiel, das angesichts der in den letzten Jahren erdrückenden Konkurrenz aus Flensburg und Kiel vor der Saison wohl kaum einer für möglich gehalten hätte.

Perspektivisch steht für Kretzschmar der Machtwechsel an

Noch gebe es laut Kretzschmar zwar keinen "totalen Machtwechsel", aber "perspektivisch auf jeden Fall". Der SCM, der seinen Vorsprung auf die Berliner mit einem Sieg auf satte fünf Punkte ausbauen kann, sei "momentan das Maß aller Dinge". Doch auch die Füchse seien "auf einem richtig guten Weg, nachdem wir vergangene Saison noch meilenweit hinter Kiel und Flensburg lagen".

Vor allem die Magdeburger spielen seit Monaten groß auf. Während die Berliner unter der Woche beim Vizemeister in Flensburg ihre erste Saisonniederlage kassierten (23:28), thront die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert mit 20:0-Punkten über dem Rest der Liga und hat durch den Gewinn des Weltpokals im Oktober einen zusätzlichen Schub bekommen. Der 25:24-Erfolg bei Frisch Auf Göppingen war wettbewerbsübergreifend schon der 17 Sieg in Serie.

In Magdeburg, sagte Bundestrainer Alfred Gislason unlängst anerkennend, werde "eine überragende Arbeit geleistet. Sie haben die Breite und können jeden Spieler fast gleichwertig ersetzen". Und so werden beim DDR-Serienmeister der 1980er Jahre fast zwangsläufig Erinnerungen an den letzten Meistertitel 2001 wach. Ein Coup wie damals unter einem gewissen Trainer namens Gislason und mit einem gewissen Spieler namens Kretzschmar scheint plötzlich realistisch.

Doch das will Kretzschmar, dessen Sohn in der Jugend des SCM spielt, am liebsten verhindern. Seit er seinen Posten als Sportvorstand bei den Füchsen angetreten hat, geht es mit dem Klub sukzessive bergauf. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Berlin auf der Saison-Zielgeraden mit zehn Siegen hintereinander für Schlagzeilen gesorgt. Am Samstag will Kretzschmar mit den Füchsen das nächste Ausrufezeichen setzen.