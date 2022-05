Tief im Westen: Bunjakus Albträume und Jubel in Aachen

Die Aachener Alemannia hat eine durchwachsene Saison überstanden und startet auch 2022/23 wieder in der Regionalliga West. Dem Bonner SC hilft nur noch ein Wunder.

Fuat Kilic hat es tatsächlich geschafft und die Alemannia aus der Fünfer-Abstiegszone der West-Staffel gehievt. Klassenerhalt sicher! Am 14. Spieltag hatte der Rückkehrer das Training in Aachen übernommen, der ehemalige Bundesligist wies seinerzeit nur zehn Punkte auf der Habenseite auf, zur Winterpause waren es dann noch vier Punkte zum rettenden Ufer.

Fast 10.000 im Tivoli

Dann wurde der Kader umgebaut, das Team wuchs zur verschworenen Gemeinschaft - und schaffte den Schulterschluss mit den Fans. Am Freitagabend kamen 9.900 Fans in den Tivoli. Und trieben ihr Team nach Rückstand zum 3:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf II. Kilic war anschließend nur stolz auf seine Spieler, den Staff, die Fans, kurz: auf die komplette Alemannia: "Seit einem halben Jahr gab es nur noch Endspiele, Endspiele, Endspiele, jede Woche."

Tags darauf stand nach den Ergebnissen der Konkurrenz dann der Klassenerhalt fest, wodurch sich auch Kilics Vertrag am Tivoli um ein Jahr verlängerte.

Entsetzen beim BSC: "In neun von zehn Fällen ist er drin"

Jubel in Aachen, Entsetzen in Bonn. Der BSC ist nach diesem Wochenende wohl kaum noch zu retten. Weil er nur 1:1 in Ahlen spielte und in der Nachspielzeit eine Riesenchance ausließ. Ausgerechnet durch seinen erfahrensten Offensivmann.

Die Szene jedenfalls verfolgte Albert Bunjaku bis in die Nacht. "Ich habe kein Auge zugemacht", sagte der 38-jährige Ex-Profi am Morgen danach. "In neun von zehn Fällen ist das Ding drin." Mit seinem Kopfball war Bunjaku am glänzend reagierenden Keeper Martin Velickov gescheitert - und beendet die Karriere nun wohl mit seinem ersten Abstieg. "Es geht aber nicht um mich: Der BSC gehört in die Regionalliga", betonte der Schweizer. Was kann Bonn noch retten? Ein Fußball-Wunder.

Alle anderen gewinnen - außer Gladbach

Denn vor dem letzten Spieltag sind nun alle Konkurrenten um den Klassenerhalt enteilt. Bis auf eine Ausnahme: Borussia Mönchengladbach II enttäuschte beim 0:4 gegen Fortuna Köln (Trainer Heiko Vogel: "Wir waren gehemmt") und liegt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz noch in Reichweite. Die Borussia hat allerdings drei Punkte Vorsprung und das um sechs Treffer bessere Torverhältnis.

"Wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen", sagte Daniel Zillken vor der finalen Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der Sportdirektor hatte nach der Freistellung von Trainer Markus von Ahlen am Dienstag selbst das Kommando übernommen - und offenbar die richtigen Worte gefunden. Denn zur Halbzeit lag der BSC verdient in Führung. Der Kurs Richtung Klassenerhalt war eingeschlagen, zumal Straelen zu diesem Zeitpunkt zurücklag und Lippstadt immerhin nicht führte.

Danach entwickelte sich der Albtraum. Während die besagten Rivalen doch noch dreifach punkteten, kassierte der BSC den Ausgleich. "Nach der Pause war das zu wenig von uns", haderte Aushilfstrainer Zillken. Zum - im sportlichen Sinne - Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.