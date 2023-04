Ticketverkauf für Heim-EM 2024 startet am 3. Oktober

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet in Deutschland die EURO 2024 statt. Nun steht auch der Start der ersten Verkaufsphase fest.

Am Rande des UEFA-Kongresses in Lissabon (Portugal) bestätigte UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen, dass die erste Phase des Ticketverkaufs für die EURO 2024 am 3. Oktober starten wird. Gleich bei der ersten Turnierphase soll es Karten in allen vier Preiskategorien geben. Wann die weiteren Verkaufsphasen über die Bühne gehen werden, wurde nicht bekanntgegeben.

Zuvor hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gesagt, dass er von der EURO 2024 eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit für künftige sportliche Großereignisse erhofft: "Es wird die grünste EM der Geschichte werden", sagte der Slowene: "Wir werden zeigen, dass unser Planet Schutz braucht."

Um dies zu erreichen, wird Deutschland während der Gruppenphase in drei geografisch voneinander getrennte Regionen aufgeteilt. Die Gebiete lauten Nord-Ost, Zentral-West sowie Zentral-Süd. Geplant ist, dass die den verschiedenen Gebieten zugeordneten EM-Teilnehmer alle ihre drei Vorrundenpartien in der jeweiligen Region absolvieren. Das soll für kürzere Reisewege während der Gruppenphase sorgen, sodass diese auch per Bahn oder Bus getätigt werden können.

Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in der Münchner Arena. Am 19. Juni tritt die DFB-Auswahl in Stuttgart an, zum Abschluss der Gruppenphase am 23. Juni in Frankfurt (Main). Die übrigen EM-Teilnehmer werden momentan in der Qualifikation ermittelt, die Auslosung der Gruppenphase steigt am 3. Dezember in der Hamburger Elbphilarmonie.