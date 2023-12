Tickets für das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 in Düsseldorf

Der Countdown läuft: In weniger als 600 Tagen startet die Handball EM 2024 in Deutschland. Gleich zum Auftakt wartet ein riesiges Spektakel auf die Fans. Die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf verwandelt sich in die größte Handball-Arena der Welt. Mehr als 50.000 Zuschauer können beim Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft live zuschauen.

Jubelt die Nationalmannschaft bei der EM 2024 vor mehr als 50.000 Zuschauern? Sascha Klahn