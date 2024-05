Tickets für das CL-Finale: So kommen BVB-Fans an Karten

Der BVB hat am Dienstag den Einzug ins Champions-League-Finale perfekt gemacht. Nun stellen sich zahlreiche Fans die Frage: Wie kommt man eigentlich an Tickets für Wembley?

Hier noch in Dortmund zu Gast, am 1. Juni in Wembley das Objekt der Begierde: die Champions-League-Trophäe. IMAGO/osnapix

Nach dem Partyrausch in Paris oder vor dem heimischen Fernseher geht es für viele BVB-Fans an die Planung für einen Kurztrip nach London rund um den 1. Juni 2024. Dann findet in Wembley das Champions-League-Finale statt - mit Borussia Dortmund.

Die Schwarz-Gelben stehen nach 1997 und 2013 zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Endspiel der Königsklasse, das Ticket für das CL-Finale löste das Team von Edin Terzic am Dienstag mit dem 1:0-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain. Nun aber stellt sich auch für die Fans die Ticket-Frage. Wie kommen die Dortmunder Anhänger an Karten für Wembley?

Tickets fürs CL-Finale: So kommen Fans an Karten über den BVB

Schon kurz nach Abpfiff gab der BVB in der Nacht auf Mittwoch erste Details bekannt, wie der Kartenvorverkauf über den Klub laufen wird. 25.000 Karten stehen dem BVB von der UEFA zur Verfügung. Der zweite Final-Teilnehmer, der am Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ausgespielt wird (21 Uhr, LIVE! bei kicker), erhält die gleiche Anzahl an Tickets für die eigenen Fans. Insgesamt finden etwa 90.000 Menschen im Wembley-Stadion Platz.

Nun werden aber deutlich mehr Fans als 25.000 BVB-Fans an einem Ticket für das Champions-League-Finale interessiert sein, deshalb startet die Borussia eine Verlosung. Die Bewerbungsphase, um an der Verlosung teilzunehmen, ist bereits gestartet und läuft bis zum kommenden Sonntag (12. Mai, 23.59 Uhr). Nur Dauerkarteninhaber und volljährige Vereinsmitglieder können am Bewerbungsverfahren teilnehmen. Fans können allerdings nicht kurzfristig in den Verein eintreten, um an Tickets zu bekommen. Ihre Mitgliedschaft muss vor dem 1. Januar 2024 bestätigt worden sein. "Aus Gründen der Fairness", wie der Klub betont.

Pro Person können maximal zwei Tickets angefragt werden. Etwa zwei Tage nach dem Ende des Bewerbungszeitraums sollen laut Klubangaben die Ergebnisse der Ticket-Verlosung verkündet werden. Alle Glücklichen erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.

Wie viel kosten die Tickets für das Champions-League-Finale?

Der BVB hat von der UEFA die Ost-Tribüne des Wembley-Stadions zugeteilt bekommen. Dort gibt es drei Ticket-Kategorien zu unterschiedlichen Preisen. An den Eckfahnen kosten die Tickets in Kategorie 2 430 Pfund (etwa 503 Euro). Tickets der Kategorie 3 (hauptsächlich im Oberrang) kosten 160 Pfund (etwa 187 Euro) und Tickets der Fan-Kategorie direkt hinter dem Tor sind für 60 Pfund (etwa 70 Euro) zu haben.

Gibt es noch Final-Tickets über die UEFA?

Das Bewerbungsfenster der UEFA für offizielle Tickets für das CL-Finale war nur bis zum 16. April geöffnet. BVB-Fans, die sich damals beworben haben, aber keine Tickets abbekamen, dürfen sich trotzdem noch Hoffnungen machen. Wer in der Bewerbungsphase angegeben hat, dass er nur an einer Eintrittskarte interessiert ist, wenn seine Mannschaft das Finale erreicht, kommt in eine zweite Verlosung unter allen BVB-Fans. Eine nachträgliche Bewerbung für diese Verlosung ist allerdings nicht mehr möglich.

Dafür gibt es auf der Website der UEFA noch VIP-Pakete für das Champions-League-Finale zu kaufen. Für diese müssen Fans aber mehr als 6000 Euro zahlen, Speisen, Getränke und ein Rahmenprogramm sind enthalten.

Was müssen Fanklubs beim Ticket-Kauf beachten?

Von den insgesamt 25.000 Tickets ist ein separates Kontingent für die Fanklubs des BVB vorgesehen. Diese werden vom Verein gesondert über den Ablauf der Ticket-Vergabe informiert.

Zudem stehen dem BVB 58 Tickets für Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zur Verfügung sowie 50 sogenannte "Easy Access Tickets" für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, Sehbehinderung oder Hörschwäche. Der Preis beträgt jeweils 60 Pfund (etwa 70 Euro). Das Ticket-Bewerbungsverfahren für diese Karten läuft über die Barrierefrei-Seite des BVB.