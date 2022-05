Tiago Tomas bleibt: VfB klärt drei Personalien

Nach dem Klassenerhalt kann der VfB Stuttgart erste Personalentscheidungen treffen. Unter anderem wird Tiago Tomas bleiben.

Spieler, Trainerteam und Staff sind seit Montag im Urlaub. Wann genau der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigt, ist noch nicht endgültig terminiert. Dies und weitere Themen besprechen Alexander Wehrle, Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo in diesen Tagen in den Geschäftsräumen an der Mercedesstraße. Der Vorstandsvorsitzende analysiert gemeinsam mit Sportdirektor und Trainer die gerade eben beendete Saison und bespricht die sportlichen wie finanziellen Rahmenbedingungen und Ziele, die sich unter anderem in der Kaderplanung wiederfinden werden.

Ito und Mavropanos fest verpflichtet

Während man davon ausgehen kann, dass Borna Sosa, den ihm Winter der AC Florenz verpflichten wollte, aber diesbezüglich erfolglos blieb, und Sasa Kalajdzic, der unter anderem mit dem FC Bayern und Paris St. Germain in Kontakt steht, kaum das Trikot für die Spielzeit 2022/23 tragen werden, ist die Zukunft von drei anderen VfB-Profis geklärt. In diesen Tagen werden die Kaufoptionen für Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos gezogen. Für den Japaner fließen rund 400.000 Euro an Jubilo Iwata, für den Griechen erhält Arsenal rund 3,3 Millionen Euro.

Bei Tiago Tomas, der bis 2023 von Sporting Lissabon ausgeliehen ist, kommt zwar keine Kaufoption zum Zug. Doch eine Rückholoption der Portugiesen für ihren Jungstar hatte zuletzt kurz für Verunsicherung gesorgt. Jetzt, auch dank des geglückten direkten Klassenerhalts, herrscht Klarheit. Nach kicker-Informationen wird Sporting keinen Gebrauch von seinem Zugriffsrecht machen.

Zahlt der VfB 2023 15 Millionen Euro für Tiago Tomas?

Der Januar-Neuzugang, der in allen 14 ihm möglichen Partien zum Einsatz kam und vier Tore erzielte, wird bis 2023 bleiben. Dann entscheidet sich, ob die Stuttgarter den Willen und die Mittel haben, den 19-jährigen Flügelstürmer für vereinbarte 15 Millionen Euro fest zu verpflichten. Hätte Sporting in diesem Sommer sein Eigengewächs zurückbeordert, wäre es an den Schwaben gewesen, per Kaufoption für rund zwölf Millionen Euro das Vorhaben zu kontern und es fest zu verpflichten.