THW-Torhüter Vincent Gerard gibt Karriereende bekannt

Vincent Gerard wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Das gab der Torhüter des THW Kiel heute auf seinen social media Kanälen bekannt.

"Es ist manchmal Zeit, sich zu verabschieden", schreibt Vincent Gerard auf seinem Instagram-Kanal und bestätigt sein Karriereende im Sommer 2024: "Im Juni, Juli oder August ist es an der Zeit, die Sportschuhe wegzulegen." Dann läuft auch der Vertrag des französischen Torhüters beim THW Kiel aus, ob Gerard mit Frankreich an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen wird, ist noch offen.

"Seit meiner Kindheit war Handball mein Leben", blickt Gerard auf seine zurück, der vor über 20 Jahren sein erstes Spiel als Profi-Handballer bei SMEC Metz bestritten hatte. "Es hat meine Tage und Nächte bestimmt."

"Ich möchte nicht versuchen, all den Menschen zu danken, die wichtig waren, so viele sind es", schreibt Gerard weiter. "Ein Teil meines Lebens wird bald enden. Zweifellos werden sich unsere Wege auf einem Spielfeld oder anderswo wieder kreuzen. Danke für diese Jahre, für eure Unterstützung. […] Bis bald zu neuen Abenteuern", verabschiedet Gerard sich.

Größte Erfolge mit Paris Saint-Germain

Seine Karriere startete Gerard wenige Kilometer von seinem Heimatort entfernt in Metz, später spielte er für Montpellier HB, Istres HB, Dunkerque Handball, erneut Montpellier und von 2019 bis 2022 für Paris Saint-Germain. Mit den Klubs gewann er alles, was es in Frankreich zu gewinnen gibt, darunter fünf Mal die Meisterschaft. Bisheriger Höhepunkt seiner Vereinskarriere war der Triumph in der EHF Champions League 2018 mit Montpellier. Vor seinem Wechsel nach Kiel trug er auch das Trikot von St. Raphael Var HB.

Seit Juli 2023 hütet der französische Olympiasieger Vincent Gérard neben Tomas Mrkva das Tor des Handball-Rekordmeisters THW Kiel und hat damit die Nachfolge von Niklas Landin angetreten. "Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der mit Drucksituationen umgehen kann und mit Tomas ein starkes Duo bilden wird", erklärte Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, bei der Präsentation des Franzosen. THW-Trainer Filip Jicha unterstreicht das: "Ich kenne Vincent schon sehr lange, habe auch zu meiner aktiven Zeit oft gegen ihn gespielt. Er ist ein anderer Torwart-Typ als Tomas, deshalb werden sich beide sehr gut ergänzen."

Im Jahr 2013 debütierte der 1,89 Meter große Torhüter in der französischen Nationalmannschaft. Mit dieser feierte er ebenfalls große Triumphe: 2014 wurde Gérard Europameister, holte 2016 Olympia-Silber und wurde 2017 beim Gewinn der Weltmeisterschaft als bester Torhüter ausgezeichnet. Bei den Olympischen Spielen von Tokio gewann der 35-Jährige die Goldmedaille und wurde zudem ins Allstar-Team gewählt. Bei der Weltmeisterschaft 2023 gewann er mit Frankreich die Silbermedaille.