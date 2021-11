THW-Torhüter Quenstedt vor Wechsel nach Hannover

Dass Torhüter Dario Quenstedt den THW Kiel am Saisonende verlässt, steht schon länger fest. Sein neuer Arbeitgeber soll einem Bericht zufolge die TSV Hannover-Burgdorf werden.

Das zumindest berichten die "Kieler Nachrichten". Nach Informationen von KN-online, wechselt Quenstedt im Sommer zur TSV, die am Sonntag (14 Uhr) in der Handball-Bundesliga an der Kieler Förde vorstellig wird. Bei den Niedersachsen laufen die Verträge der derzeitigen Torhüter Urban Lesjak und Domenico Ebner am Saisonende aus.

Quenstedt wechselte 2019 vom SC Magdeburg zum THW, für den er bislang in 120 Pflichtspielen das Tor hütete. Ende September hatten die Kieler mitgeteilt, dass der im Sommer 2022 auslaufende Vertrag des 32-Jährigen nicht verlängert wird. Als neue Nummer 2 hinter Weltklasse-Torhüter Niklas Landin kommt dann Tomas Mrkva von Ligakonkurrent Bergischer HC.