THW-Torhüter Gerard hört im Sommer auf

Vincent Gerard wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Das gab der Torhüter des THW Kiel am Mittwoch bekannt.

"Es ist manchmal Zeit, sich zu verabschieden", schreibt Gerard (37) auf seinem Instagram-Kanal und kündigt sein Karriereende für den kommenden Sommer an: "Im Juni, Juli oder August ist es an der Zeit, die Sportschuhe wegzulegen." Dann läuft auch der Vertrag des französischen Torhüters beim THW Kiel aus, der aufgrund einer langwierigen Adduktorenverletzung in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten konnte. Ob Gerard mit Frankreich an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen wird, ist derzeit noch offen.

"Seit meiner Kindheit war Handball mein Leben", blickt Gerard auf seine Laufbahn zurück, die vor über 20 Jahren auf Profiebene bei SMEC Metz begann. "Ein Teil meines Lebens wird bald enden. Danke für diese Jahre, für eure Unterstützung", verabschiedet er sich.

Größte Erfolge mit Paris Saint-Germain

Nach seiner Zeit in Metz spielte Gerard für Montpellier HB, Istres HB, Dunkerque Handball, erneut Montpellier und von 2019 bis 2022 für Paris Saint-Germain. Mit den Klubs gewann er alles, was es in Frankreich zu gewinnen gibt, darunter fünf Mal die Meisterschaft. Bisheriger Höhepunkt seiner Vereinskarriere war der Triumph in der Champions League 2018 mit Montpellier. Vor seinem Wechsel nach Kiel trug er auch das Trikot von St. Raphael Var HB.

Seit Juli 2023 hütete der französische Olympiasieger, Welt- und Europameister neben Tomas Mrkva das Tor des deutschen Rekordmeisters THW Kiel und trat somit die Nachfolge von Niklas Landin an. Die Verletzung verhinderte seither, dass der 37-Jährige sich in die Herzen der Zebras-Fans spielen konnte.