THW-Linksaußen Landin zur Beobachtung im Krankenhaus

Magnus Landin (27) muss den Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzt abbrechen. Der Linksaußen des THW Kiel wird bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben.

Hintergrund: Bei der schmerzhaften Auswärtsniederlage in Berlin (26:34) hatte sich Landin bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler ein stumpfes Bauchtrauma zugezogen.

Symptome zeigten sich allerdings erst beim Training mit der Nationalmannschaft, zu der der Rechtshänder direkt nach dem Spiel in der Hauptstadt gereist war. Untersuchungen der dänischen Mannschaftsärzte ergaben, dass sich in der Leber ein Bluterguss gebildet hat.

Deswegen wurde Landin zur weiteren Beobachtung stationär in einem Kopenhagener Krankenhaus aufgenommen. "Wir sind mit den Teamärzten der dänischen Nationalmannschaft in ständigem Austausch", wird THW-Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker auf der Kieler Vereinswebsite zitiert: "Magnus wird in Kopenhagen bestens versorgt."

Derzeit ist noch unklar, wie lange Landin den "Zebras" fehlen wird. "Für eine einigermaßen verlässliche Prognose sind weitere Untersuchungen notwendig", stellte Dr. Brandecker klar.

Nach sieben Spieltagen steht der THW mit 12:2 Punkten auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle.