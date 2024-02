THW Kiel zeigt gegen Bitola "zwei Gesichter"

Der THW Kiel hat den nächsten großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Am Donnerstagabend setzten sich die Zebras souverän mit 29:23 (19:10) gegen den nordmazedonischen Meister Eurofarm Pelister Bitola durch. Zudem profitierte man von auch von den Ergebnissen der Konkurrenz.

"Wir haben ein intensives Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gespielt, gut verteidigt und waren im Angriff entschlossen. Der Unterschied in der zweiten Halbzeit war, wie effektiv wir unsere Chancen verwertet haben", so Kiels Cheftrainer Filip Jicha.

Dabei musste Deutschlands Rekordmeister eine Hiobsbotschaft vor Anwurf hinnehmen, weil sich Tomas Mrkva beim Einwerfen verletzte und in der Kabine blieb. Samir Bellahcene war so gesetzt, der Franzose konnte vor allem in der zweiten Halbzeit wichtige seine insgesamt elf Paraden zeigen.

Auch gleich zu Beginn nahm der Europameister den Gästen zwei Würfe weg, ermöglichte so das frühe 3:0, das Kiel auf 6:1 ausbaute. Anschließend hielt man den Kontrahenten auf Abstand, führte schon in Durchgang eins zweistellig (17:7).

Kiel zeigt zwei Gesichter

"Wir wussten, mit welch einer Power der THW Kiel in das Spiel gehen würde. Deshalb war ich überhaupt nicht zufrieden mit unserer ersten Halbzeit. Da haben wir zu viele Fehler gemacht, haben zu viele freie Würfe liegen gelassen, haben zu viele technische Fehler produziert. So kann man gegen den THW Kiel nicht gewinnen", so Bitolas Trainer Branislav Angelovski.

"Heute haben wir zwei Gesichter gezeigt: In der ersten Halbzeit haben wir auf intensiv gearbeitet, in der zweiten Halbzeit war es vielleicht ein bisschen mehr relaxed", erklärte Kiels Spanier Eduardo Gurbindo, der nach zweimonatiger Pause wieder sein erstes Pflichtspiel für die Zebras bestritt. "Wir müssen vor allen Dingen im Angriff, aber auch in der Abwehr ein bisschen disziplinierter spielen, wenn wir unsere Ziele erreichen möchten."

In der zweiten Halbzeit leistete sich Kiel eine Schwächephase, die Bitola zu fünf Toren in Serie zum 22:17 (45.) nutzen konnte. In Gefahr geriet der Heimerfolg aber nicht mehr, immer wieder hatten die Hausherren die richtigen Antworten und setzten sich deutlich mit 29:23 durch. Toptorschütze Elias Ellefsen á Skipagøtu bilanzierte: "Eir haben die zwei Punkte geholt - und das war heute das wichtigste."

Direktvergleiche mit Aalborg und Paris wichtig

Mit dem Heimsieg bleiben die Zebras zwei Zähler vor Aalborg und drei Punkte vor Paris St. Germain. Nach den Auswärtsniederlagen gegen die direkte Konkurrenz können weder Industria Kielce noch Pick Szeged die Zebras abfangen. Die Ungarn sind letzter Auswärtsgegner des Deutschen Meisters in der Gruppenphase, am letzten Spieltag empfängt der THW Kiel zudem noch den HC Zagreb.

Für den Gruppensieg benötigt man mindestens drei Zähler oder Schützenhilfe, da man den Direktvergleich mit Aalborg mit 45:54 (18:27, 27:27) verloren hat. Gegen PSG konnten die Zebras beide Duelle (34:28, 26:24) gewinnen, somit reicht ein Remis für den Einzug ins Viertelfinale. Aalborg hatte hingegen beide Spiele mit den Franzosen (30:33, 30:32) verloren - in einem Dreiervergleich wäre Kiel vor Paris und Aalborg.

"Vielleicht waren viele mit der Situation zufrieden, und uns hat der letzte Schritt gefehlt. Das müssen wir besser machen, wir brauchen diesen letzten Schritt für unsere Evolution. Aber: Wir haben heute zwei sehr wichtige Punkte geholt. Das war unser Ziel, und wir haben es erreicht", zeigte sich Jicha versöhnlich.

» Spielbericht und Statistik THW Kiel - Eurofarm Pelister Bitola