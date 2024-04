THW Kiel will in Champions League Heimvorteil nutzen

Der THW Kiel konnte als Gruppensieger die Play-offs der Machineseeker EHF Champions League im Handball überspringen und hat zudem den Heimvorteil im Rückspiel des Viertelfinals auf seiner Seite. Seit Mittwoch steht mit Montpellier der Gegner fest und seit heute auch die Anwurfzeit für die beiden Duelle um das Ticket zum Final4 der Königsklasse.

Die Entscheidung über den Einzug in das Final4 der Handball Champions League im Duell zwischen dem THW Kiel und Montpellier fällt am Donnerstag, 2. Mai, ab 18:45 Uhr in der Wunderino Arena. Acht Tage zuvor wird am Mittwoch, 24. April, wird um 20:45 Uhr das Viertelfinal-Hinspiel in Montpellier angepfiffen.

"Überraschenderweise wird allerdings nicht in der großen, mehr als 8.000 Zuschauer fassenden `Arena du Sud` gespielt, sondern im FDI-Stadion, in dem nur 3000 Anhänger Platz finden", so der THW Kiel, der auf seiner Homepage anfügt: "Offenbar hat man sich in Montpellier bewusst für diesen Schritt entschieden, weil die Atmosphäre in der kleineren, engen, 1977 gebauten Heim-Halle wesentlich dichter und hitziger ist als in der neuen Arena, in die MHB nur zum Auftakt gegen Barca umzog."

Auf die Stimmung setzt auch der THW Kiel, allerdings auf eine mit über 10.000 Zuschauern ausverkaufte Arena. "Da muss sich das Dach der Arena heben", fordert THW-Torhüter Tomas Mrkva. Rune Dahmke fügt an: "Das ist ein Finale vor dem Final4. Wir brauchen in dieser Partie die volle Unterstützung unserer `weißen Wand`. Wir brauchen eine Stimmung, wie wir sie in dieser Saison in Kiel noch nicht erlebt haben. Denn eines ist klar: Montpellier wird uns und unsere Fans vor eine harte Aufgabe stellen!"

"Wir sind nur noch ein Schritt von Köln entfernt, und den wollen wir mit unseren Fans machen", gibt sich Kapitän Domagoj Duvnjak auf der Webseite der Kieler kämpferisch. Auch Patrick Wiencek setzt auf die Unterstützung der eigenen Anhänger: "Montpellier wird uns alles abverlangen, gegen MHB müssen wir zweimal 60 Minuten alles auf der Platte lassen, und wir brauchen unsere `weiße Wand`". Unter thw-tickets.de ist der Vorverkauf bereits gestartet.

Achtmal traf der THW Kiel bislang in seiner Champions-League-Geschichte auf Montpellier, sechsmal ging der deutsche Rekordmeister dabei als Sieger vom Feld. Die bis dato letzten beiden Duelle in der CL-Saison 2021/22 hätten allerdings unterschiedlicher nicht sein können: Das Hinspiel in Frankreich verloren die "Zebras" mit 30:37, um im Rückspiel den Gegner mit 35:26 vorzuführen.

