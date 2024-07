THW Kiel verpflichtet kroatischen Kreisläufer aus Montpellier

Der THW Kiel hat erneut auf dem Transfermarkt zu geschlagen. Der deutsche Handball-Rekordmeister verpflichtet einen kroatischen Kreisläufer - allerdings erst zur übernächsten Saison.

Der deutsche Handball-Rekordmeister aus Kiel verstärkt sich mit Veron Nacinovic. Der kroatische Nationalspieler kommt von Montpellier HB aus Frankreich - allerdings erst für die Saison 2025/26. Wie der Bundesligist am Mittwoch (10. Juli) mitteilte, hat der 24 Jahre alte Kreisläufer in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Transfer mit Zukunftspersektive

"Veron gehört zur neuen Generation starker Kreisläufer. Trotz seines jungen Alters ist er auf dem Weg, eine absolute Führungspersönlichkeit in der kroatischen Nationalmannschaft zu werden. Er bringt aus der Nationalmannschaft und aus seinem aktuellen Verein eine Menge Erfahrung aus Spielen auf Top-Niveau mit", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi über den Neuzugang.

Mit der Verpflichtung von Nacinovic stellt der Bundesligist die Weichen für die Zukunft. Aktuell spielen bei den Kielern Petter Överby, Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek am Kreis. Die Verträge von Pekeler (33 Jahre alt) und Wiencek (35) laufen am Ende der Spielzeit 2024/25 aus. Der Norweger Överby (32) ist bis 2026 an den Club gebunden.

"Der THW Kiel ist ein großer Klub. Für viele junge Handballer ist es das Ziel, einmal für den THW Kiel zu spielen - so auch für mich", sagte Nacinovic über seinen neuen Klub. Aktuell sei er froh, so Nacinovic weiter, frühzeitig Klarheit über seine berufliche Zukunft zu haben. "Jetzt kann ich mich komplett auf die Olympia-Vorbereitung mit Kroatien und die Saison mit Montpellier fokussieren, bevor ich mich der großen Herausforderung in Kiel stelle."

Über Veron Nacinovic

Veron Nacinovic startete bei RK Zamet Rijeka seine Handball-Karriere, die ihn dann 2020 zum slowenischen Champions-League-Teilnehmer RK Celje führte. Mit seiner Leistung und 22 Königsklassen-Treffern machte der Kreisläufer Frankreichs Topclub Montpellier HB auf sich aufmerksam, zu dem er 2021 wechselte. In der gerade zu Ende gegangenen Saison erzielte Nacinovic für seinen Verein 57 Tore in der heimischen Liga sowie 30 Treffer in der EHF Champions League.

Mit 21 Jahren debütierte Veron Nacinovic in der kroatischen Nationalmannschaft, für die er bisher 23 Spiele bestritt und 50 Tore warf. Der Kreisläufer bereitet sich aktuell mit Kroatien auf die Olympischen Spiele in Paris vor.