THW Kiel verpflichtet Champions-League-Torschützenkönig Madsen

Der THW Kiel holt sich ordentlich Torgefahr für den rechten Rückraum: Im Sommer 2024 wird Emil Wernsdorf Madsen (22) zum deutschen Rekordmeister wechseln. Er unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bis 2028.

Dem THW Kiel steht in den kommenden Jahren notgedrungen ein größerer Kaderumbruch bevor, viele Leistungsträger sind im Herbst ihrer Karriere angekommen. Einen Hoffnungsträger der Zukunft präsentierten die "Zebras" am Donnerstag: Emil Wernsdorf Madsen wird den amtierenden deutschen Meister ab der Saison 2024/25 verstärken.

"Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum. Bei Emil noch von einem Riesentalent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben", wird THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zitiert und fügt an: "Seine Entwicklungskurve geht steil nach oben, was sich nicht zuletzt in den beeindruckenden Zahlen in der Königsklasse und der heimischen Liga widerspiegelt."

Worauf der Ex-Profi anspielt: Mit 107 Toren bei 18 Einsätzen für den dänischen Klub GOG wurde Madsen in der vergangenen Saison Champions-League-Torschützenkönig. Auch in der heimischen Liga warf keiner mehr Tore als der Linkshänder (252). "Trotz seiner erst 22 Jahre übernimmt Emil Verantwortung, er überzeugt durch Spielverständnis, Explosivität und Torhunger", lobt Szilagyi: "Besonders beeindruckt hat uns sein Wille und seine Bereitschaft, unbedingt für den THW Kiel spielen und sich regelmäßig vor 10.000 Zuschauern beweisen zu wollen. Das ist genau das, was wir in Kiel brauchen."

Für den 1,94 Meter großen Rückraumspieler wird es auch ein Schritt raus aus der Komfortzone. Seit seiner Kindheit spielt er schließlich bei GOG. Mit "seinem" Verein feierte er zuletzt nach 2022 die zweite dänische Meisterschaft in Folge und holte durch den Pokalsieg 2023 sogar erstmals das Double in seiner Heimat. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Dänemarks im vergangenen April war nur folgerichtig.

Nachfolger für Weinhold

"Der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine richtige Aura", schwärmt Madsen: "Es war immer mein Ziel, irgendwann mit diesem Verein regelmäßig in der Kieler Arena mit ihren vielen Fans zu spielen. Deshalb macht es mich sehr stolz, dass dieser Traum in Erfüllung gehen wird. Und es ehrt mich, dass sich der THW Kiel so um mich bemüht hat."

Szilagyi und Cheftrainer Filip Jicha hätten ihm "zu jeder Zeit das gute Gefühl gegeben, mich unbedingt nach Kiel holen zu wollen". Im rechten Rückraum wird Madsen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nachfolge von THW-Urgestein Steffen Weinhold (seit 2014 im Verein) antreten, dessen Vertrag 2024 ausläuft. Shooter Harald Reinkind ist noch bis 30. Juni 2027 an den Verein gebunden.