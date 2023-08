THW Kiel überrollt Gummersbach - Krimis in Göppingen und Hannover

Der THW Kiel hat am Donnerstagabend das nächste Schützenfest in der Handball-Bundesliga gefeiert. Echte Krimis durften die Fans in Göppingen und Hannover bestaunen.

Der THW Kiel zeigt sich zum Saisonstart mächtig in Torlaune - und hält sich weiter schadlos. Der deutsche Rekordmeister gewann am Donnerstagabend das dritte Pflichtspiel in dieser Saison und erzielte dabei erstmals sogar über 40 Treffer. Mit 41:30 (22:16) schickten die Zebras den VfL Gummersbach nach Hause. Besonders in der Anfangsphase kamen die 10.028 Zuschauern, die es zu größten Teil mit dem THW hielten, auf ihre Kosten.

Von 2:3 in der dritten Spielminute zog der THW bis zur elften Minute auf 11:3 davon - dieser 9:0-Lauf zog den Gummersbachern früh den Zahn. "Das waren viel zu viele technische Fehler von unserer Seite", haderte VfL-Rückraumspieler Julian Köster, der immer wieder mit einem Wechsel nach Kiel in Verbindung gebracht wird, in der Halbzeitpause bei "Dyn".

Das 105. Aufeinandertreffen der Bundesliga-Traditionsklubs war so früh ein recht einseitiges. Überragender Werfer der Kieler war - wie schon beim 36:25 bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten - der Schwede Eric Johansson. Der 23-jährige Rückraum-Shooter trug sich alleine achtmal in die Torschützenliste ein. Bei den Gummersbachern erzielte Linksaußen Tilen Kodrin ebenfalls acht Treffer.

Dass die Kieler nach dem Seitenwechsel etwas ihre Linie verloren (26:23, 42.) fiel letztlich nicht ins Gewicht, weil der THW die Zügel zur richtigen Zeit anziehen konnte. In der Schlussphase kam der spanische Linkshänder Eduardo Gurbindo zu seinem Bundesliga-Debüt für die Zebras und durfte sich auch einmal in die Torschützenliste eintragen. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet das nächste Heimspiel gegen die HSG Wetzlar.

Moré rettet den Löwen einen Punkt

Im Parallelspiel kamen die Rhein-Neckar Löwen in ihrer ersten Bundesliga-Partie in dieser Saison nicht über ein 27:27 (12:11)-Unentschieden bei Frisch Auf Göppingen hinaus. Knapp sechs Minuten vor dem Abpfiff hatten die Mannheimer noch mit 26:23 geführt, lagen anschließend nach einem 0:4-Lauf aber plötzlich hinten. In letzter Sekunde war es schließlich Linksaußen David Moré, der dem amtierenden deutschen Pokalsieger mit seinem achten Treffer noch ein glückliches Remis rettete.

Von Frisch Auf war es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum völlig enttäuschenden Saisonstart bei der MT Melsungen am vergangenen Sonntag (19:29). Beste Werfer bei den Hausherren waren Josip Sarac und David Schmidt mit je vier Treffern. Neben Moré stemmte sich besonders Rechtsaußen Patrick Groetzki (sieben Tore) gegen eine Niederlage. Nationalspieler Juri Knorr kam bei zwei verwandelten Siebenmetern immerhin auf vier Treffer.

Heitkamp macht sechs Tore - Sorgen um Zehnder

Im dritten Donnerstagsspiel feierte die TSV Hannover-Burgdorf ihren zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Beim 31:30 (14:14) hatten die Recken aber mit Aufsteiger ThSV Eisenach schwer zu kämpfen. Marius Steinhauser (acht Tore, zwei davon per Siebenmeter) und Renars Uscins (sieben Treffer) waren die besten Werfer bei den Niedersachsen, für die Bundesliga-Rückkehrer erzielte U-21-Weltmeister Niclas Heitkamp starke sechs Treffer.

Bemerkenswert war die Leistung der Gäste auch angesichts des Umstands, dass mit Manuel Zehnder einer der wichtigsten Profis kurz nach der Pause mit einer Sprunggelenksverletzung ausgeschieden war. Mit dem letzten Wurf der Partie ließ Alexander Saul den durchaus möglichen Ausgleich liegen.

THW Kiel - VfL Gummersbach 41:30 (22:16)

Tore für Kiel: Johansson 8, Ekberg 6/1, Duvnjak 4, Reinkind 4, Wiencek 4, Dahmke 3, Bilyk 2, Ellefsen a Skipagötu 2, Faust 2, Wallinius 2, Överby 2, Gurbindo 1, M. Landin 1

Tore für Gummersbach: Kodrin 8, J. Köster 4, Vidarsson 4, Milos Vujovic 4/4, Häseler 3, Mappes 3, Horzen 2, Jansen 1, Pregler 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 10.028

Strafminuten: 2 / 4

Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - Rhein-Neckar Löwen 27:27 (11:12)

Tore für Göppingen: Sarac 4, D. Schmidt 4, Flodman 3, Kozina 3, Persson 3, Ellebaek 2, Kneule 2, Malus 2, Schiller 2/1, Heymann 1, Poteko 1

Tore für die Löwen: Moré 8, Groetzki 7, Knorr 4/2, Lindenchrone Andersen 4, Kohlbacher 3, Ahouansou 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 4400

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: Kozina (43.) / -

TSV Hannover-Burgdorf - ThSV Eisenach 31:30 (14:14)

Tore für Hannover-Burgdorf: Steinhauser 8/2, Uscins 7, Edvardsson 6, Michalczik 4, Brozovic 2, Nyfjäll 2, Gade 1, Strmljan 1

Tore für Eisenach: Heitkamp 6, Saul 5, Zehnder 5/2, Snajder 4/1, Kurch 3, Walz 3, Mengon 2, Weyhrauch 2

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 3934

Strafminuten: 6 / 14

Disqualifikation: - / -