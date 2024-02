THW Kiel trennt sich von Rechtsaußen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich zum Saisonende von einem Rechtsaußen. Die "Zebras" wollen auf dieser Position "neue Impulse" setzen.

Die Wege von Handball-Rekordmeister THW Kiel und Rechtsaußen Sven Ehrig werden sich am Saisonende trennen. Der am 30. Juni 2024 auslaufende Vertrag des 23-Jährigen wird nicht verlängert.

Kompletter Umbruch auf Rechtsaußen

"Wir haben uns entschlossen, uns auf Rechtsaußen nach dem Abschied von Niclas Ekberg komplett neu aufzustellen, um auch auf dieser Position neue Impulse zu setzen", sagt Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel. "Sven hat sich als Jugendspieler in unseren Profi-Kader hineingekämpft und ist seit vier Jahren Teil unserer Mannschaft."

"Leider hat ihn seine schwere Knieverletzung zurückgeworfen, aus der er sich mit unserer vollen Unterstützung akribisch und zielgerichtet zurückgearbeitet hat. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, dass es für ihn und seine Entwicklung gut sein wird, auch einmal etwas anderes als Kieler Luft zu schnuppern und seine Qualitäten in einem neuen Umfeld einzubringen", so Szilagyi.

"Ich bin jung und habe trotzdem bereits viele Erfahrungen machen dürfen. Ich bin nun bereit für eine neue Herausforderung. Daher kann ich mir den nächsten Schritt in meiner Karriere sowohl in Deutschland als auch im benachbarten Ausland vorstellen", sagt Sven Ehrig.

Neuer Verein steht noch nicht fest

Erste Gespräche seien bereits geführt worden, berichtet der Linkshänder. "Eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Ich habe nun die Möglichkeit, in Ruhe die für mich beste Lösung zu finden."

Der am 26. Juni 2000 in Kiel geborene Sven Ehrig wechselte 2014 von der HSG Mönkeberg-Schönkirchen in den Nachwuchs-Leistungsbereich des THW Kiel, in dem er sich zum Jugend-Nationalspieler entwickelte. Beim THW-Kooperationspartner TSV Altenholz spielte Sven Ehrig auch im rechten Rückraum.

Ende 2019 feierte der Linkshänder sein Bundesliga-Debüt beim THW Kiel und unterschrieb 2020 seinen ersten Profi-Vertrag beim Rekordmeister. Mit den Zebras wurde der 1,97-Meter-Mann seitdem dreimal Deutscher Meister und Super-Cup-Sieger und gewann einmal den DHB-Pokal. 2020 triumphierte Sven Ehrig mit den Zebras in der EHF Champions League. Er hat bisher 137 Spiele im THW-Trikot bestritten und dabei 137 Tore erzielt.