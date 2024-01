THW Kiel-Torwart Tomas Mrkva hadert mit Vorrundenaus

Mit Tschechien ist Tomas Mrkva bereits in der Vorrunde in der Handball-EM ausgeschieden. Nach dieser Enttäuschung geht es nun um Bundesliga und Champions League.

Tomas Mrkva, ein Sieg und zwei Niederlage stehen bei der EM zu Buche. Wie lautet Ihr Fazit zum Turnier?

Tomas Mrkva:

Dass wir nicht erfolgreich waren. Wir wollten unbedingt in die Hauptrunde einziehen, aber das ist uns nicht gelungen, weil wir einfach einen Sieg zu wenig erzielt haben.

Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass dieser Sieg gefehlt hat?

Tomas Mrkva:

Uns haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt und vielleicht eine fehlende sportliche Form. Gegen Griechenland haben wir sie erreicht, aber in den Spielen gegen Dänemark und Portugal hat die optimale Form nur für 30 Minuten gereicht.

Was nehmen Sie mit, was Ihre Mannschaft beim nächsten Turnier besser machen muss?

Tomas Mrkva:

Das ist so direkt nach dem Spiel schwer zu sagen. Wir müssen jetzt erstmal analysieren, was wir besser machen können oder hätten besser machen müssen. Wir sind alle gute Handballer und wissen, wie wir den Ball an den Kreis und auf Außen spielen. Deswegen müssen wir vielleicht beim nächsten Mal mit klarem Kopf auftreten, aber das ist immer so leicht gesagt.

Für Sie geht es dann beim THW Kiel weiter. Ich denke, dass Meisterschaft und Champions-League-Titel durchaus Ziele sind, die Sie anstreben.

Tomas Mrkva:

Ja, natürlich. In der Meisterschaft sind wir ja zurzeit nur Fünfter, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir sehen, wofür es am Ende reicht.

Reisen Sie jetzt direkt nach Kiel? Oder haben Sie noch ein paar Tage Urlaub?

Tomas Mrkva:

Wir fahren mit der Mannschaft jetzt erstmal nach Tschechien und dann verbringe ich ein paar Tage in der Heimat. Da habe ich noch ein bisschen Ruhe, bevor es nach Kiel geht, um sich bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten.