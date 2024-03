THW Kiel sichert sich Gruppensieg

Mit dem deutlichen 33:22-Sieg (17:15) gegen den HC Zagreb wurde der THW Kiel zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder Gruppensieger in der Champions League.

"Wir sind sehr glücklich und stolz, in dieser starken Gruppe den ersten Platz belegt zu haben. Ein großes Dankeschön geht auch an die Zuschauer heute, die Stimmung war wieder einmal fantastisch. Besonders freue ich mich für meinen jungen Kollegen Magnus Bierfreund, der die letzten Minuten gespielt hat und zwei wirklich tolle Paraden gezeigt hat", so Torwart Tomas Mrkva nach dem Abpfiff. Der 35-Jährige erwischte einen guten Tag und parierte genau ein Drittel der Gästewürfe.

Der THW musste vor dem Spiel auf den verletzten Torhüter Samir Bellahcene sowie den ebenfalls angeschlagenen Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagötu verzichten. Dennoch hatten die Kieler das Spiel schnell im Griff und drehte einen 0:2-Rückstand in eine 10:3-Führung.

Doch Zagreb antwortete mit einem 8:2-Lauf, ehe die Gastgeber nach dem 12:11 (19.) wieder die Oberhand gewannen. Vor allem nach der Pause (17:15), als Zagreb 12 Minuten ohne Torerfolg blieb, setzte sich der THW endgültig ab. Zu diesem Zeitpunkt lag Kiel bereits mit 24:15 in Führung und ließ sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit dem 33:22 sicherten sich die "Zebras" endgültig den Platz an der Tabellenspitze.

"Wir wussten, dass der THW Kiel eine gute Mannschaft hat und dass sie einen guten Handball spielen können. Wir sind heute ohne vier Schlüsselspieler nach Kiel gereist, was die Aufgabe für uns noch schwieriger machte. Wir haben uns im Training etwas Neues für Kiel ausgedacht. Das hat in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut", so Zagrebs Trainer Andrija Nikolic nach dem Spiel.

Im Viertelfinale treffen die Kieler auf den Gewinner der Play-Off-Partien zwischen dem HC Zagreb sowie Montpellier oder GOG Håndbold.

Mehr zum Modus der Champions League