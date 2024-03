THW Kiel-Rückraumspieler wechselt in die Türkei

Der Kader des THW Kiel muss für die kommende Saison ohne einen Rückraumspieler auskommen. Der Linkshänder wechselt ins Ausland.

Eduardo Gurbindo wechselt in die Türkei. Sascha Klahn

Eduardo Gurbindo kam im Sommer zum THW Kiel, um auf der verletzungsgebeutelten rechten Rückraumposition für Entlastung zu sorgen. Nun verlässt der Spanier die Zebras bereits nach einer Saison wieder und wechselt zu Besiktas Istanbul in die Türkei. Das verkündete der THW auf der eigenen Homepage.

"Ich bin geholt worden, um dem Team zu helfen", stellte Gurbindo, der bisher kaum Einsatzzeiten sammeln konnte, auf der Vereinshomepage klar: "Und genau das werde ich bis zum Sommer tun. Wann immer Filip und die Mannschaft mich brauchen, bin ich bereit." Der Linkshänder wurde direkt zu Saisonbeginn selbst durch eine Verletzung gebremst und saß etwa beim Pixum Super Cup nur auf der Bank.

Dies soll sich nun aber nicht wiederholen. In der türkischen Metropole will Gurbindo nochmal erfolgreichen Handball spielen. "Ich bin fit und denke, dass ich noch einige Jahre auf dem Handballfeld verbringen werde", so der Spanier selbst.

Dankbarkeit schlug Gurbindo für das eine Jahr derweil von THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi entgegen. Dieser wird auf der THW-Website zitiert: "Eduardo war im Sommer kurzfristig bereit, uns nach Steffen Weinholds Operation bis zum Saisonende auszuhelfen. Er hat diese Rolle sofort angenommen, super ausgefüllt und ist auch nach Steffens Rückkehr ein fester Teil unseres Teams. Ich freue mich für Eduardo, dass er nach dem Jahr bei uns seine Karriere in Istanbul fortsetzen kann."

Insgesamt kommt Gurbindo in der Handball Bundesliga auf magere neun Tore bei sieben Fehlwürfen. Insgesamt stehen 21 Treffer in 32 Einsätzen zu Buche. Mit dem FC Barcelona gewann der Spanier in seiner erolgreichen Karriere bereits die EHF Champions League.