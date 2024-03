THW Kiel offenbar vor Verpflichtung von EM-Überflieger Imre

Der THW Kiel stellt sich zur nächsten Saison auf Rechtsaußen komplett neu auf - und bedient sich dabei offenbar auch in Ungarn: EM-Überflieger Bence Imre wird beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Er könnte ab Sommer für den THW in der Bundesliga auflaufen: Bence Imre. imago images

In Kiel basteln sie aktuell an der Mannschaft der Zukunft. Auf Rechtsaußen wird ein Umbruch unausweichlich: Einerseits endet die Ära von Niclas Ekberg (Rückkehr zu seinem schwedischen Ausbildungsverein Ystads IF) nach zwölf Jahren im Verein, andererseits wird der Vertrag von Eigengewächs Sven Ehrig nicht verlängert. Ersatz kommt definitiv vom TBV Lemgo Lippe, der Wechsel von "Wunsch"- und Nationalspieler Lukas Zerbe steht bereits seit August 2022 fest.

Die zweite Planstelle könnte von einem in Europa schwer umworbenen Ungarn besetzt werden. Nach Informationen des ungarischen Portals "Handballexpert.com", das sich auf verschiedene Quellen beruft, wechselt Bence Imre im Sommer 2024 aus Budapest zum THW Kiel. Der Linkshänder steht aktuell noch bei Ferencvarosi Torna Club unter Vertrag, soll sich aber bereits mit den Norddeutschen auf einen Transfer geeinigt haben. Geschäftsführer Viktor Szilagyi habe bereits finale Gespräche geführt.

Historischer fünfter Platz mit der A-Nationalmannschaft

Imre hat bei zwei Turnieren zuletzt für Furore gesorgt: Bei der U-21-Weltmeisterschaft in Deutschland und Griechenland im Sommer 2023 preschte er mit starken Ungarn bis ins Finale vor, warf in diesem auch fünf Tore - scheiterte aber verdient am deutschen Co-Gastgeber (23:30) um Keeper David Späth und MVP Nils Lichtlein.

In der A-Nationalmannschaft hatte Imre da bereits längst debütiert, bei der Männer-EM im vergangenen Januar trumpfte der Rechtsaußen dann auch auf - beeindruckte besonders mit seiner Wurfquote von 80 Prozent (20 Tore, 25 Versuche). Mit Bence Banhidi (32 Tore), Mate Lekai (29), Gabor Ancsin (24) und Miklos Rosta (23) warfen nur vier Ungarn mehr Treffer. Imre hatte seinen Anteil am besten EM-Ergebnis in der ungarischen Geschichte - die Magyaren landeten durch ihren 23:22-Erfolg über Slowenien auf Rang fünf.