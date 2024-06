THW Kiel nur auf Platz 8: Das sind die besten Offensivmannschaften der Bundesliga

Auch in diesem Ranking liegt der SC Magdeburg ganz vorne: Der deutsche Meister war in der abgelaufenen Saison am treffsichersten. Der THW Kiel landet lediglich auf Platz 8. Ein Überblick über die Wurfquoten der Vereine:

Der SC Magdeburg um Omar Ingi Magnusson war in der abgelaufenen Saison am treffsichersten. IMAGO/Jan Huebner