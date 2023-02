THW Kiel muss wochenlang auf Ekberg verzichten

Schlechte Nachrichten für den THW Kiel: Der deutsche Rekordmeister muss mindestens in den nächsten sechs Spielen ohne Rechtsaußen Niclas Ekberg auskommen.

Der schwedische Europameister Ekberg hat sich beim 32:29-Erfolg gegen Kielce eine schwere Bänderverletzung am rechten Fuß zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitagmorgen im Mare Klinikum, wie die Kieler auf ihrer Website mitteilten.

Was ist passiert? Ekberg war beim Stand von 29:27 für die Hausherren in der 54. Minute des Champions-League-Topspiels nach einer Abwehraktion bei der Landung böse umgeknickt. Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries diagnostizierte beim 34-jährigen Schweden nach der eingehenden Untersuchung Verletzungen am Außen- und Innenband des rechten Sprunggelenks.

"Wenn alles normal verläuft, wird Niclas ungefähr vier Wochen nicht spielen können", stellte Dr. Frank Pries klar. Ein herber Rückschlag für die Kieler im Titelrennen. Denn: Damit wird der mit aktuell 126 Saisontreffern erfolgreichste Torschütze dem THW in mindestens sechs Partien nicht zur Verfügung stehen.

Betroffen sind die beiden Champions-League-Auswärtsspiel in Szeged (Ungarn, 16. Februar) und Elverum (Norwegen, 1. März) sowie das Königsklassen-Heimspiel gegen Celje (Slowenien, 22. Februar). Darüber hinaus fehlt Ekberg dem THW auch in den Bundesliga-Partien gegen Aufsteiger Hamm-Westfalen (18. Februar), beim TBV Lemgo Lippe (26. Februar) und gegen den SC DHfK Leipzig (5. März).

Nur Fraatz bleibt übrig

Ekberg, der mit acht Toren bester Werfer beim Sieg über Kielce war, können die Kieler qualitativ nicht ersetzen. Eigengewächs Sven Ehrig (22, seit 2014 beim THW) zog sich bereits Ende September 2022 eine schwere Knieverletzung zu, die ihn zu einer monatelangen Pause zwingt. Als Ersatz für Ekberg steht also nur Yannick Fraatz (23, seit Oktober 2022 bis Saisonende geliehen) zur Verfügung.

Ekberg spielt seit 2012 beim THW, gewann in dieser Zeit fünf deutsche Meistertitel, viermal den DHB-Pokal sowie 2020 erstmals die Champions League. Im Januar 2022 krönte er seine Nationalmannschaftskarriere in Schweden mit dem Europameistertitel. In Kiel steht Ekberg noch bis Sommer 2024 unter Vertrag.