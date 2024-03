THW Kiel mit schweren Knochen: HBW Balingen-Weilstetten gefrustet nach Schlussphase

Der THW Kiel feierte am Samstagabend einen deutlichen Sieg über Handball Bundesliga-Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Dabei trieben die Zebras das Ergebnis erst spät in die Höhe. Die Gäste haderten mit dieser Entwicklung, Kiel freut sich auf eine Pause.

Der THW musste auf seinen französischen Europameister Samir Bellahcene verzichten. Für den Torhüter, der an Oberschenkelproblemen laboriert, war der 20 Jahre alte Nachwuchskeeper Magnus Bierfreund in den Kader gerückt. In der Anfangsaufstellung setzte der Kieler Trainer Filip Jicha auf zwei Reservisten. Im linken Rückraum startete Karl Wallinius, auf Rechtsaußen Sven Ehrig.

In der Anfangsphase hielten die Balinger gut mit, doch in der 20. Minute sorgte Bilyk mit dem 10:6 für die erste deutliche Führung der Norddeutschen. Balingen blieb aber bissig, verkürzte auf 17:18 (38.). Mit einem Zwischenspurt zog der THW auf 28:23 (50.) davon und brachte den Sieg dann bis zum 36:29-Endstand souverän über die Zeit.

"Ich bin froh, dass wir diese beiden Punkte gewonnen haben", analysierte Filip Jicha auf der Vereinshomepage: "Balingen mit der kämpferischen Einstellung lässt sich einfach nicht abschütteln. Da reichen zwei, drei Fahrkarten - und der HBW war wieder da. So war das Spiel lange Zeit nahezu ausgeglichen, genau wie es die Liga ist."

Auch die hohe Belastung sprach Kiels Trainer an: "Man sieht ja, dass man jedes Mal einhundert Prozent investieren muss und es dabei egal ist, ob man mental müde ist oder es die Beine sind. Wir haben einen intensiven Block mit drei Spielen in sechs Tagen hinter uns, deshalb habe ich mich gefreut, heute beinahe alle Spieler einsetzen zu können."

"Eine Sache, die wir anscheinend nicht abstellen können"

"Der Spielplan gerade ist halt sehr extrem und das geht an die Knochen", pflichtete Niclas Ekberg seinem Trainer gegenüber DYN bei: "Ich glaube, man sieht es eindeutig, dass uns in einigen Phasen des Spiels die Kräfte fehlen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir das bis zum Schluss gut machen und den Sieg relativ sicher nachhausefahren."

Sein 1000. HBL-Feldtor löste derweil nur verhaltene Freude bei Ekberg aus: "1000. HBL Tor Feld "Irgendwie kommen aktuell immer neue Statistiken heraus. Das ist natürlich schön, und ich bin ja auch hier, um möglichst viele Tore zu werfen. Hoffentlich geht es weiter so."

Hendrik Pekeler ergänzte hinsichtlich der Anstrengung: "Wir mussten hier bis zum Schluss um die beiden Punkte kämpfen, die sieben Tore Differenz sind in den letzten vier, fünf Minuten entstanden. Aber über fast 55 Minuten war es ein recht enges Spiel, und war dementsprechend sehr kräftezehrend."

Weiter analysierte der Kreisläufer, der auch bei der Nationalmannschaft gehandelt wird: "Wir erarbeiten uns in der ersten Halbzeit einen Vier-Tore-Vorsprung, kommen dann aus der Halbzeit und lassen Balingen wieder ins Spiel kommen, sind nur mit einem vor. Und dann musst du halt wieder kämpfen, um dir wieder einen Vorsprung herauszuarbeiten. Und das ist eine Sache, die uns schon die ganze Saison begleitet, und die wir anscheinend nicht abstellen können."

"Das darf uns nicht passieren"

Für Balingen sah es derweil lange nach einer knappen Niederlage aus, erst spät wurde es deutlich. "Den Schuh müssen wir uns aber anziehen", stellte Jona Schoch am DYN-Mikrofon klar: "In den letzten Minuten machen wir zu viele technische Fehler und lassen die Köpfe hängen. Den Vorwurf müssen wir uns einfach machen, wir dürfen das Spiel nicht so herschenken. Es kann sein, dass jedes Tor in dieser Liga entscheidend ist, und deshalb darf uns das nicht passieren."

Warum das so sei, könne Schoch "gerade auch nicht erklären". Er schloss: "Wir sind einfach nicht mehr zurückgelaufen und machen einfache technische Fehler, was uns nicht passieren darf. Das müssen wir ansprechen, das hat Jens nach dem Spiel auch angesprochen, und das darf uns nicht passieren."

HBW-Trainer Jens Bürkle zeigte sich hingegen selbst versöhnlich. Auf der Kieler Homepage wird er zitiert: "Ich bin mit unserem Spiel über lange Phasen zufrieden. Wir haben es geschafft, nie so richtig abreißen zu lassen. Bis zum 27:30 war es eng, und dann machen wir uns mit dem 2:6 in den Schlussminuten im Hinblick auf die Tordifferenz ein schönes Ergebnis kaputt. Man hat gesehen, dass die Kieler trotz ihrer müden Beine in einigen Situationen einfach konsequenter waren. Zusammengefasst: Wir haben eine schwere Aufgabe ok gelöst, aber wir können es besser."