THW Kiel mit Abschiedsspiel für Niclas Ekberg

Nach zwölf Jahren heißt es im Sommer Abschied nehmen von Niclas Ekberg. Der 35-Jährige wird in seine Heimatstadt Ystad zurückkehren, bei Ystads IF hat er einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nun ist klar, dass der Linkshänder beim Rekordmeister noch einmal den großen Abschiedsbahnhof bekommt.

"Die Zeit ist gekommen: Nach dann zwölf wunderschönen Jahren in Kiel gehe ich zurück in meine Heimat", erklärte Niclas Ekberg im Dezember des vergangenen Jahres als sein Abschied bekannt wurde. "Ich bin unglaublich stolz, ein Teil von diesem Verein zu sein. Die Jahre in Kiel waren eine Zeit voller erfüllter Träume. Ich habe alles erlebt, was man in seinem Profi-Leben überhaupt erwarten kann. Ich habe mit dem THW Kiel alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ab Sommer gibt es für mich und meine Familie jetzt eine Zukunft zu Hause in Schweden."

"Eki war immer mittendrin und zudem ein ruhender Pol in der Mannschaft - und wird als Kieler Rekord-Torschütze nach Schweden zurückkehren", schreibt der Deutsche Rekordmeister als Ankündigung für das anstehende Abschlussspiel, das am Freitag, den 16. August ab 18.18 Uhr in der Wunderino Arena unter dem Motto "Tack ock hej, Eki!" stattfinden wird. Auch Gruppentickets mit bis zu 20% Rabatt wird der Rekordmeister anbieten. Nach Informationen der Kieler Nachrichten werden unter anderem Marcus Ahlm und Kim Andersson im #Team "Eki und Friends" auflaufen.

"Es ist eine Ehre für mich, das schwarz-weiße Trikot zu tragen. Und ich möchte meine eigenen Spuren in Kiel hinterlassen", so hatte sich Ekberg im August 2012 an der Förde vorgestellt, nachdem sein alter Club AG Kopenhagen in die Insolvenz ging. "Jetzt spiele ich dort, wo ich immer spielen wollte. In dieser unglaublichen Arena, in dieser unglaublichen Atmosphäre, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere."

Zur Person: Niclas Ekberg

Niclas Ekberg startete seine Profi-Karriere bei Ystad IFK und wechselte dann 2009 für ein Jahr zu Ystads IF. Nach der Insolvenz von AG Kopenhagen kam er im August 2012 zum THW Kiel.

Seitdem gewann der Linkshänder mit den Zebras sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DHB-Pokal, sechsmal den Supercup, 2019 den EHF-Pokal und im Dezember 2020 die EHF Champions League.

18 Titel heimste die Nummer 18 im Zebratrikot seither ein - beim Truckscout24 Final4 in Köln hat er noch eine letzte Chance.

Für die schwedische Nationalmannschaft, die mit Ekberg als Torschützenkönig 2012 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille errang und 2022 dank seines entscheidenden Final-Treffers bei der Europameisterschaft triumphierte, traf der Rechtsaußen in 210 Spielen 841 Mal.

Für den deutschen Rekordmeister erzielte der am 23. Dezember 1988 in Ystad geborene 1,91-Meter-Mann in bisher 615 Partien unglaubliche 2722 Tore. Am 3. Oktober 2021 löste er den Welt-Jahrhunderthandballer Magnus Wislander an der Spitze der besten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des THW Kiel ab. Allein in der stärksten Liga der Welt traf "Eki" 1762 Mal für den THW Kiel.

Bisherige Vereine

Ystad IFK (-2009)

Ystads IF HF (2009/10)

AG Kopenhagen (2010-12)

THW Kiel (2012-24)

Ystads IF HF (2024-27)

Erfolge mit dem THW Kiel

Deutscher Meister: 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2023

DHB-Supercup: 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023

DHB-Pokal-Sieger: 2013, 2017, 2019, 2022

EHF-Champions-League-Sieger: 2020

EHF-Pokal-Sieger: 2019

Torschützenkönig der EHF Champions League 2019/20

Erfolge mit AG Kopenhagen

Dänischer Meister: 2011, 2012

Dänischer Pokalsieger: 2010, 2012

Erfolge mit Schweden

Olympia-Silber 2012

Europameister 2022

EM-Silber 2018

All-Star-Team bei der Weltmeisterschaft 2023

Torschützenkönig bei den Olympischen Spielen 2012

Schwedens Handballer der Saison 2014/15

210 Länderspiele

841 Tore