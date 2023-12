THW Kiel jubelt gleich dreifach - Eisenach schockt die Löwen

In der Handball-Bundesliga gab es am Mittwochabend vier Heimsiege - einzig die Rhein-Neckar Löwen kassierten eine völlig überraschende Heimpleite gegen Aufsteiger Eisenach. In Kiel wurde gleich dreifach gejubelt.

Jubelpose: Harald Reinkind (#6) lässt sich feiern. imago images