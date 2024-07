THW Kiel holt Kroatiens Nationalspieler Nacinovic - aber erst 2025

Der THW Kiel hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht: Der kroatische Nationalspieler Veron Nacinovic wechselt vom französischen Topklub Montpellier HB zum deutschen Rekordmeister - allerdings erst 2025.

Er war auch bei der EM in Deutschland am Ball: Veron Nacinovic. imago images

Nach der enttäuschenden Saison 2023/24 basteln die Verantwortlichen beim THW Kiel an der Mannschaft der Zukunft. Ein Teil davon wird der kroatische Nationalspieler Veron Nacinovic. Der 24-jährige Kreisläufer wechselt zur Saison 2025/26 vom französischen Spitzenklub Montpellier HB in den hohen Norden, in Kiel unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.

"Veron gehört zur neuen Generation starker Kreisläufer. Trotz seines jungen Alters ist er auf dem Weg, eine absolute Führungspersönlichkeit in der kroatischen Nationalmannschaft zu werden. Er bringt aus der Nationalmannschaft und aus seinem aktuellen Verein eine Menge Erfahrung aus Spielen auf Top-Niveau mit", begründet THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Neu-Verpflichtung: "Wir freuen uns auf einen technisch hervorragend ausgebildeten Kreisläufer, der in der Abwehr und im Angriff gleichermaßen eine hohe Qualität hat."

Wiencek ist 35, Pekeler 33

Angesichts des mittlerweile 35-jährigen Patrick Wiencek und 33-jährigen Hendrik Pekeler braucht es in Mittelblock und am Kreis Optionen mit Perspektive - eine solche stellt Nacinovic dar. Dieser freut sich schon jetzt auf "eine Institution im Welthandball": "Für viele junge Handballer ist es das Ziel, einmal für den THW Kiel zu spielen - so auch für mich. Denn seitdem ich Handball bewusst verfolge, habe ich sehr viele Spiele der Kieler gesehen."

Ich habe ihm viele Fragen gestellt, und ich bin sehr dankbar für seinen Input. Nacinovic über ein Gespräch mit Duvnjak

Vermittler und Befürworter des Transfers war auch Domagoj Duvnjak, der den THW und die Nationalmannschaft Kroatiens als Kapitän aufs Feld führt. "Ich habe ihm viele Fragen gestellt, und ich bin sehr dankbar für seinen Input", sagt Nacinovic offen: "Für mich als jungen Spieler war seine Einschätzung wichtig. Schließlich habe ich noch keinerlei Erfahrung mit der Handball-Bundesliga. Ich weiß um meine Stärken, möchte mich aber immer in allen Bereichen weiter verbessern."

Die Planungssicherheit verschafft Nacinovic Ruhe mit Blick auf die nahenden Aufgaben. "Jetzt kann ich mich komplett auf die Olympia-Vorbereitung mit Kroatien und die Saison mit Montpellier fokussieren, bevor ich mich der großen Herausforderung in Kiel stelle", so der Kreisläufer.

Vorgeschmack auf THW-Heimspiele

Nacinovic begann in seiner Heimatstadt Rijeka mit dem Handball, ehe es ihn 2020 zum slowenischen Champions-League-Teilnehmer RK Celje führte. Mit 22 Königsklassen-Treffern empfahl sich der 2,03 Meter große und 116 Kilogramm schwere Kreisläufer nachhaltig in Montpellier. 2021 folgte bereits der Wechsel.

In der Saison 2023/24 warf Nacinovic insgesamt 57 Tore in der französischen Liga sowie 30 Treffer in der Champions League, fünf davon in den beiden Viertelfinal-Spielen gegen den THW Kiel. Speziell beim Rückspiel (21:31) bekam Nacinovic einen Vorgeschmack auf das, was ihn regelmäßig beim THW erwartet.

In der A-Nationalmannschaft hatte Nacinovic mit 21 Jahren debütiert, bis dato stehen 23 Länderspiele und 50 Tore zu Buche. Mit den Kroaten nahm er im vergangenen Januar an der EM in Deutschland teil - und ackert aktuell für das Karriere-Highlight Olympia in Paris.